Nemci v podedovani hiši našli 13.000 steklenic piva

Nenavadno presenečenje je čakalo družino Mörsch v enem od nemških mest. V kleti, garaži in na podstrešju hiše, ki so jo podedovali, so odkrili več kot 13 tisoč steklenic piva. Večini je že pošteno pretekel rok trajanja in izkazalo se je, da je bil nekdanji lastnik velik ljubitelj, predvsem pa strasten zbiratelj steklenic piva z vsega sveta.