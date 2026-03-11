Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Nemci v podedovani hiši našli 13.000 steklenic piva

Berlin, 11. 03. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tina Reberšek
thumbnail

Nenavadno presenečenje je čakalo družino Mörsch v enem od nemških mest. V kleti, garaži in na podstrešju hiše, ki so jo podedovali, so odkrili več kot 13 tisoč steklenic piva. Večini je že pošteno pretekel rok trajanja in izkazalo se je, da je bil nekdanji lastnik velik ljubitelj, predvsem pa strasten zbiratelj steklenic piva z vsega sveta.

zbirka piva Nemčija podedovana hiša steklenice

Uničenih več iranskih plovil za polaganje min, Iran napadel Tel Aviv

Nas zaradi vojne v Iranu čakajo še višje cene hrane in inflacija?

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jan Zore iz Kmetije: "Najtežje bo brez sina"
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Digitalni avtizem? Znaki, na katere morate biti pozorni pri otroku
Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?
Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?
Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo
Ti štirje znaki so očitni za narcistično mamo
zadovoljna
Portal
Zato vsi govorijo o stopalih Kate Middleton
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka novo poznanstvo, rake pa obisk iz preteklosti
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Jakna, ki je odlična izbira za pomladne mesece
Bi prepoznali znanega Slovenca?
Bi prepoznali znanega Slovenca?
vizita
Portal
Preprosti koraki do zdrave prebave: rutina, ki deluje vsak dan
Ste introvertirani ali vas je strah ljudi?
Ste introvertirani ali vas je strah ljudi?
Se starodavna bolezen vrača in ogroža sodobni svet?
Se starodavna bolezen vrača in ogroža sodobni svet?
Pomladni reset mikrobioma: zakaj se prebava spomladi spremeni
Pomladni reset mikrobioma: zakaj se prebava spomladi spremeni
cekin
Portal
Poln voziček hrane za 326 evrov. V Italiji ...
Te evropske države postajajo hit poletja
Te evropske države postajajo hit poletja
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
moskisvet
Portal
Chia semena: Zakaj bi jih morali pogosto jesti tudi moški?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Domača opravila - bi morali vse deliti na polovico?
Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom
Znanstveniki ustvarili drobno kodo QR, ki jo je mogoče prebrati le z mikroskopom
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
dominvrt
Portal
Veverice povzročajo nenavadne okvare avtomobilov
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Popolna rastlina za živahen in barvit vrt
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Videti je precej nedolžno, a je ena najbolj invazivnih rastlin na svetu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
okusno
Portal
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
5 idej, kako šparglje vključiti v hitro kosilo
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Hitre energijske kroglice, polne beljakovin
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
voyo
Portal
Kmetija
Nikjer posebej
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564