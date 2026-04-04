Brez vojaškega dovoljenja Nemci ne smejo iz države za (pre)dolgo

Medtem ko so Nemci nedavno protestirali proti morebitni ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka za moške, je skoraj neopažena ostala sprememba zakona o naborništvu, ki je začela veljati v začetku leta, poroča Deutsche Welle (DW), ki je povzel pisanje lokalnega časnika Frankfurter Rundschau.
Ta se je namreč v petek razpisal o že uveljavljenih spremembah zakonodaje, ki od moških v starosti od 18 do 46 let zahtevajo, da pridobijo soglasje pristojnega kariernega centra nemških oboroženih sil Bundeswehr, če želijo Nemčijo zapustiti za več kot tri mesece.
Omenjeni časnik piše, da se pravilo uporablja ne glede na to, ali je moški načrtoval študijski semester v tujini, delo v tuji državi ali potovanje po svetu.
Čeprav zakon od nemških moških zahteva, da zaprosijo za pridobitev dovoljenja, hkrati karierne centre zavezuje, da ta dovoljenja tudi izdajajo.
Tiskovni predstavnik nemških sil je skupini lokalnih časopisov Ippen.Media dejal, da mora vojska v primeru izbruha vojne vedeti, koliko moških dolgoročno živi zunaj države.
Nemško obrambno ministrstvo je že sporočilo, da pripravlja nova pravila glede izjem pri zahtevah za pridobitev dovoljenja. Ministrstvo ni navedlo podrobnosti, kakšne so posledice za moške, ki zapustijo državo za več kot tri mesece brez ustreznega dovoljenja.
