Tujina

Brez vojaškega dovoljenja Nemci ne smejo iz države za (pre)dolgo

Berlin, 04. 04. 2026 14.03 pred 24 dnevi 1 min branja 150

Avtor:
T.H. STA
Nemški kancler Friedrich Merz s pripadnikom Bundeswehra

Moški državljani Nemčije, stari od 18 do 46 let, morajo po spremembi zakonodaje, ki je stopila v veljavo že v začetku leta, šele zdaj pa se je znašla v središču pozornosti tamkajšnjih medijev, pridobiti vojaško dovoljenje, če želijo državo zapustiti za več kot tri mesece. Nemška vojska navaja, da mora v primeru izbruha vojne vedeti, koliko moških dolgoročno živi v tujini.

Medtem ko so Nemci nedavno protestirali proti morebitni ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka za moške, je skoraj neopažena ostala sprememba zakona o naborništvu, ki je začela veljati v začetku leta, poroča Deutsche Welle (DW), ki je povzel pisanje lokalnega časnika Frankfurter Rundschau.

 Ta se je namreč v petek razpisal o že uveljavljenih spremembah zakonodaje, ki od moških v starosti od 18 do 46 let zahtevajo, da pridobijo soglasje pristojnega kariernega centra nemških oboroženih sil Bundeswehr, če želijo Nemčijo zapustiti za več kot tri mesece.

Omenjeni časnik piše, da se pravilo uporablja ne glede na to, ali je moški načrtoval študijski semester v tujini, delo v tuji državi ali potovanje po svetu.

Čeprav zakon od nemških moških zahteva, da zaprosijo za pridobitev dovoljenja, hkrati karierne centre zavezuje, da ta dovoljenja tudi izdajajo.

FOTO: AP

Tiskovni predstavnik nemških sil je skupini lokalnih časopisov Ippen.Media dejal, da mora vojska v primeru izbruha vojne vedeti, koliko moških dolgoročno živi zunaj države.

Nemško obrambno ministrstvo je že sporočilo, da pripravlja nova pravila glede izjem pri zahtevah za pridobitev dovoljenja. Ministrstvo ni navedlo podrobnosti, kakšne so posledice za moške, ki zapustijo državo za več kot tri mesece brez ustreznega dovoljenja.

dannyer
05. 04. 2026 12.26
previlegij žensk pa ne. glasujejo pa za vojne. če ne služiš verjetno nebi smel glasovati. enakost pa itak ni ko pride do izrednih razmer se feminizem takoj obrne.
St. Gallen
05. 04. 2026 08.39
V Svici je vecji red, garantiram
mackon08
05. 04. 2026 09.23
Ja seveda v Švici Albanci delajo red.
Rudar
06. 04. 2026 11.32
Kako pa ti to veš St.Galen?
BMReloaded
04. 04. 2026 21.56
Jaz se kot danasnji politiki nebi pocutil varnega dajat lastnemu ljudstvu orozja v roke...pa to
Vzorčen primer
04. 04. 2026 21.52
Kje pa je sedaj 8marec? Pa vse pavice in enakost spolov pa vsee ostale predstave za naivneže? Ne bodo tudi ženske morale prositi za dovoljenje enako kot moški? Kje je levica sedaj?
BEEF-TECH
04. 04. 2026 21.26
Kaj pa enakost spolov, emancipacija in podobne parole za katerimi v idealnem svetu stojijo maše dame?
Semek
04. 04. 2026 21.12
sej majo prebeznikov ko posiljujejo zenske kolk ces, pa naj se grejo bijevat
Heprk
04. 04. 2026 21.09
menjam nemski pasos za 20 bal sena.
Bogo30
04. 04. 2026 21.09
Pri nas pa se seznamov ni kdo je lahko nabornik. Vse gre v maloro, cudoviti nori svet.
Semek
04. 04. 2026 21.13
mladina v pajkicah bolj tezko🤣
kakorkoliže
04. 04. 2026 20.15
Bodo tudi v Nemčiji tako kot v Ukrajini lovili nabornike po cestah in jih vlačili na fronto v smrt.
Racional-ec
04. 04. 2026 19.06
Joj novinarji pa vase napihovanje 🤯
Kaj_je_res
04. 04. 2026 18.42
Norci. Kako pustijo Nemci, da jim oblast to dela?
Heprk
04. 04. 2026 21.08
oni so okupirana drzava od 45 s strani amerike. Vse v zvezi z vojsko morajo americani odobriti.
Mens sana
04. 04. 2026 18.27
.............v Nemčiji se ustvarja vojna psihoza, kot v Dolfijevih časih, da bi se narodu preusmerilo pozornost od vse slabšega življenja..................
Yon Dan
04. 04. 2026 18.25
Z neonacistično EU in zločinskim Natom bo kmalu konec. Hvala našemu predsednku Trumpu in njegovemu zavezništvu.
Sl0venc
04. 04. 2026 19.15
EU je komunistična. Saj vidiš, da ni nobene blokade uvažanja migrantov.
Fourty Six
04. 04. 2026 18.23
No, kaj je sedaj z enakostjo spolov?
Fourty Six
04. 04. 2026 18.18
A sedaj to no diskriminacija na podlagi spola?
alicante1234
04. 04. 2026 17.51
Saj je Nemčija že v vojni. Po mednarodnem pravu je Nemčija država agresorka v vojni proti Iranu: Resolucija ZN 3314„Država, ki dovoli, da njeno ozemlje, ki ga je dala na voljo drugi državi, ta druga država uporabi za izvedbo dejanja agresije proti tretji državi.“
asdfghjklč
04. 04. 2026 17.59
Aha ... potem so iranci, kitajci in severnokorejci tudi že države agresorke, saj rusom pomagajo in jih podpirajo v vojni proti ukrajini ... No, potem je čisto prav, da američani razbijajo te teroriste, ki napadajo po ukrajini.
Dragica Cegler
04. 04. 2026 17.42
Če bi to bilo pri nas bi tudi ima ne snala zapuščati Slovenijo več kit za 3 mesecr.Vprasam,ker smo naje enakopravni.Aja kaj oa tistih 33 spolov.?
ivan res grozni
04. 04. 2026 17.55
Kaj pomeni "Ima ne snala"? Gre za iranske beede?
Slavko BabIč
04. 04. 2026 18.01
Peterle se je izgubil na Koroški leta 1990, Ceglarca
jung
04. 04. 2026 17.34
Kaj pa ostali spoli. Enih 18 baje jih je. ????
kor22
04. 04. 2026 17.53
ni potrebe, važno da moški pademo
janez653
04. 04. 2026 17.27
haha, kat je bodo prišli iskat če se ne vrneš po treh mesecih?
Slovenska pomlad
04. 04. 2026 17.17
Nemčija ni država,to je diagnoza.
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
