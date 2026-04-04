Brez vojaškega dovoljenja Nemci ne smejo iz države za (pre)dolgo

Medtem ko so Nemci nedavno protestirali proti morebitni ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka za moške, je skoraj neopažena ostala sprememba zakona o naborništvu, ki je začela veljati v začetku leta, poroča Deutsche Welle (DW) , ki je povzel pisanje lokalnega časnika Frankfurter Rundschau.

'Nočemo se uriti v poslušnosti in ubijanju'

Preberi še 'Nočemo se uriti v poslušnosti in ubijanju'

Ta se je namreč v petek razpisal o že uveljavljenih spremembah zakonodaje, ki od moških v starosti od 18 do 46 let zahtevajo, da pridobijo soglasje pristojnega kariernega centra nemških oboroženih sil Bundeswehr, če želijo Nemčijo zapustiti za več kot tri mesece.

Nemški minister: Pripravljeni moramo biti na soočenje s Putinom

Preberi še Nemški minister: Pripravljeni moramo biti na soočenje s Putinom

Omenjeni časnik piše, da se pravilo uporablja ne glede na to, ali je moški načrtoval študijski semester v tujini, delo v tuji državi ali potovanje po svetu.

Čeprav zakon od nemških moških zahteva, da zaprosijo za pridobitev dovoljenja, hkrati karierne centre zavezuje, da ta dovoljenja tudi izdajajo.