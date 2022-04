Nemci zaradi Dodika ustavili za 100 milijonov projektov

Člani predsedstva BiH Željko Komšić, Šefik Džaferović in Milorad Dodik z nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock

V dopisu nemška vlada sicer poudarja, da trdno stoji na strani BiH in je pripravljena na razširitev sodelovanja ter še bolj intenzivno promoč v procesu približevanja te države Evropski uniji, poroča omenjeni medij. Hkrati pa Nemci dodajajo, da se bodo odločno uprli vsakršni politčni in ekonomski destabilizaciji BiH zaradi separatističnih teženj.

Odločitev bo veljala, dokler se ne umaknejo neustavne odločitve Narodne skupščine Republike Srbske in se ne konča blokada državnih institucij, poročajo bosanski mediji. Informacijo o ustaviti infrastrukturnih projektov so za Radio Sarajevo potrdili tudi pri ministrstvu za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine.

Ta teden je sicer sankcije proti srbskemu članu predsedstva BiH Miloradu Dodiku in predsednici Republike Srbske Željki Cvijanović zaradi njunih poskusov spodkopavanja legitimnosti države uvedla tudi Velika Britanija. Ta obsoja nepremišljeno ravnanje dvojice politikov, ki si prizadevata za dejansko odcepitev Republike Srbske, ene od dveh entitet BiH.

Britanske oblasti so obema prepovedale vstop v državo in zamrznile njuno premoženje. Dodik je v odzivu sankcije označil za smešne, saj v Veliki Britaniji nima nobenega premoženja, obiskal pa je ni že deset let.

Sankcije proti voditelju bosanskih Srbov in z njim povezani televizijski mreži zaradi ogrožanja stabilnosti Bosne in Hercegovine ter celotne regije so na začetku januarja letos že uvedle tudi Združene države Amerike.