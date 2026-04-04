Tujina

Zaželjeni gosti, ki polnijo (tudi naše) blagajne, spreminjajo načrte

Munchen, 04. 04. 2026 13.33 pred 24 dnevi 2 min branja 58

Avtor:
T.H.
Obala Severnega morja

Vojne in krize vplivajo na potovalne navade Nemcev, ki sicer največ nočitev med tujimi turisti ustvarijo tudi v Sloveniji. Glede na zadnjo raziskavo jih je 16 odstotkov spremenilo svoje počitniške načrte za veliko noč in naslednje tri mesece. Počitnice znotraj Nemčije so še posebej priljubljene, zlasti znotraj ene same zvezne dežele.

V anketi, ki jo je izvedel Nemški inštitut za turistične raziskave (DTV), je 16 odstotkov vprašanih izjavilo, da so zaradi svetovnih političnih razmer spremenili svoje potovalne načrte za veliko noč ali prihodnje mesece – nekateri so se potovanjem celo povsem odpovedali, rezultate povzema bavarski BR24.

Avtodomi na Spodnjem Saškem
FOTO: AP

Med tistimi, ki so spremenili svoje potovalne načrte, se jih je 46 odstotkov odločilo, da ne bo potovalo nikamor, 32 odstotkov pa jih je odpovedalo že rezervirano potovanje.

Nemško turistično združenje je odziv Nemcev ocenilo kot presenetljiv. Prvi mož združenja Reinhard Meyer je pojasnil, da je bilo dejstvo, da je 16 odstotkov vprašanih spremenilo svoje potovalne načrte, nepričakovano glede na pretekle izkušnje. 

Preberi še Koliko letov bodo odpovedali, če se bo vojna nadaljevala?

Naša anketa jasno kaže na negotovost, ki jo trenutno čutijo nemški dopustniki zaradi svetovne krize in z njo povezanega dviga cen," pojasnjuje Meyer, ki dodaja, da trenutne svetovne politične razmere pomembno vplivajo na potovalne načrte Nemcev, vsaj kratkoročno.

Obala Severnega morja
FOTO: AP

Skoraj vsak drugi načrtuje počitnice doma

Za anketo, ki jo je za DTV izvedel Nemški inštitut za turistične raziskave (FH Westküste), je bilo konec marca anketiranih 1124 ljudi.

Za mnoge je politično ozračje na njihovi potovalni destinaciji pomemben dejavnik pri odločitvi za počitnice, pravi Julian Reif, namestnik direktorja inštituta.

Obala otoka Slyt na severu Nemčije
FOTO: AP

Kljub temu želja po potovanjih ostaja velika. Približno 72 odstotkov Nemcev načrtuje vsaj en počitniški izlet, bodisi doma bodisi v tujino, med aprilom in junijem – 41 odstotkov jih namerava počitnikovati v Nemčiji. Še posebej priljubljena je Bavarska, skoraj tretjina (28 odstotkov) jih je navedla, da nameravajo preživeti počitnice tam. Sledita Baden-Württemberg (12 odstotkov) in Severno Porenje-Vestfalija (10 odstotkov).

V tujini sta najbolj priljubljeni destinaciji Španija (15 odstotkov) in Italija (14 odstotkov).

Nemški turisti pomembni za Slovenijo

Slovenijo je lani po podatkih državnega statističnega urada obiskalo nekaj manj kot sedem milijonov turistov. Ustvarili so 17,8 milijona prenočitev, tri četrtine so ustvarili tuji turisti, največ gosti iz Nemčije, ki so edini prispevali več kot dva milijona prenočitev oz. 15 odstotkov vseh prenočitev tujih gostov.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpeedLover
04. 04. 2026 15.39
ZAŽELENI, ne zaželJeni Lektor ima danes fraj? Obupno slaba jezikovna kultura
Odgovori
+3
5 2
St. Gallen
04. 04. 2026 16.44
tako je, ko pise nekdo, ki ne obvlada dvojine
Odgovori
+1
2 1
St. Gallen
04. 04. 2026 15.20
Nic bati. Nemec z denarjem dopustuje raje v Svici (varnost, vrhunski hoteli, wellnes, kakovost storitev), Italiji (boljsa kulinarika), Avstriji in Spaniji (vecja ponudba, nizje cene). Na hrvasko gre srednji on nizji sloj, saj vedo, da cro ni vec ugodna, pristna destinacija .Hrvaska ni vec konkurencna , ima slabo razmerje med ceno on kakovostjo storitev...Torej obiscite enkrat Zermatt, Zürich, St. Moritz in boste preseneceni. Lahko kar z vlakom...
Odgovori
-3
4 7
Kriss slo
04. 04. 2026 15.36
lool..dej prosm bodi raje tiho..se vidi da si bil na hr nazadnje s starsi oz sam ne dlje od umaga..neverjetno kaj tukaj vse preberes..npr obmorska infrastruktura hrvaske je v las vegas tako za italijo kot spanijo...v 10 letih jih bodo pa prehitel
Odgovori
-5
3 8
St. Gallen
04. 04. 2026 15.43
Ce bi bilo tako bi v Dubaju na cilju smucisca bil kafic Porec, tako pa je St. Moritz ze ca 30 let
Odgovori
-3
2 5
Kriss slo
04. 04. 2026 18.57
govorimo o splosni infrastrukturi be..ek..seveda se najdejo taksni primerki..skratka infrastruktura lad vegas za vecinsko obmorsko italijo,grcijo itd ..za nas so pa vesolje..in po naravni danosti kot infrastrukturi..da ne bos prevec opletal..hrvaska ima vecji potencial kot grcija npr
Odgovori
-3
0 3
vicente
04. 04. 2026 19.18
nemci gredo 2 x na leto na Malorco leti so poceni,hoteli enako,in nakupijo tudi garderobo oz ponaredke po nizkih cenah,k nam oz na hrvaško hodijo nekateri ki so emocionalno vezani ker so hodili sem z starši.
Odgovori
+1
2 1
Kriss slo
04. 04. 2026 19.49
lol..ti pa si en be .ek..na mallorco hodi nemska raja medtem ko na hrvasko visji srednji sloj..dalmacija je za vecino italije kot spanije las vega..ne vem ker deu vam ni jasen..na hr hodi celotna sv elita..ne zato ker je poceni..be. aki ljubosumni
Odgovori
-1
0 1
BMReloaded
04. 04. 2026 21.59
Z Italijo si precej falil...pa to
Odgovori
0 0
Baltic
05. 04. 2026 08.44
Kdo še sploh hodi na hrvatijo dopustovat.
Odgovori
+1
1 0
Baltic
05. 04. 2026 08.46
Ne nakladaj s to hrvatijo. Si bil kdaj v Italiji,Španiji,Portugalskem.....
Odgovori
+1
1 0
Kriss slo
04. 04. 2026 15.01
kolk ste obremenjrni, ljubosumni na hrvate to je neverjetno...glede na to da gre ogromno turizma cez duabjsko letalisce se bo to prrusmerilo v varne kraje..in ena izmed njih bo hrvaska,ki bo zaradi tega imela dobro sezono..za piko na i bodo imeli vidno vlogo tudi na fuzbalu na sp ju..tako da se kar prpravite na trpljenje celo poletje..dolge kolone,vse v kockah..vsak dan clanki o hrvaski,medtem ko bo povprecen smesen janezek razmisljal ali sploh iti na pot ,ker bo nafta tako draga🤣..komaj cakam da vas postavim na realna tla
Odgovori
-4
9 13
markan3
04. 04. 2026 15.03
gdje si ujHkooo
Odgovori
+6
6 0
Kriss slo
04. 04. 2026 15.03
tam k ti nikol ne bos
Odgovori
-8
2 10
markan3
04. 04. 2026 15.06
v lijepo vašo pa res ne hodim
Odgovori
+9
11 2
Kriss slo
04. 04. 2026 15.09
ne rabs...niti te noben ne pogresa niti ne zeli..hodim tja kamor hodino beyoncee,gates ,bezos,oprah,jordan,federer,djokovic,harison ford in ostala sv smetana
Odgovori
-9
3 12
markan3
04. 04. 2026 15.11
spusti se na realna tla 😅😂😆🤣🤣😆😂😅
Odgovori
+10
10 0
Kriss slo
04. 04. 2026 15.14
se mal bos pameten pa te res spustim..pa ne zacenjen k nisi na mojem nivoju..
Odgovori
-10
0 10
markan3
04. 04. 2026 15.15
tam si njihov potrćko @kriss slo
Odgovori
+9
9 0
Žabec
04. 04. 2026 15.17
Glede na tvoje zafrustrirane komentarje bi prej rekel, da so ta tvoja potovanja zgolj mokre sanje.
Odgovori
+8
8 0
markan3
04. 04. 2026 15.21
zgleda da ti destinacije vidiš samo na mapi sveta, ti hrvaške videl nisi videl
Odgovori
+3
6 3
Kriss slo
04. 04. 2026 15.37
markan ..na hrvaskem si bil nazad je s starsi..sedaj dopustujes na poceni destinacijah ,ker je hr zate predraga
Odgovori
-3
1 4
markan3
04. 04. 2026 15.44
@kriss slo, na hrvaškem se samo polulam ko greš v srbijo 😁. raje slo. obala, vidiš prelepe slovenke 🔥🍒🍑
Odgovori
+0
3 3
markan3
04. 04. 2026 15.50
a dže si @žabac
Odgovori
-2
0 2
Kriss slo
04. 04. 2026 19.03
markan...no s tem stavkom si se pa dokoncno izdal kaksen km..ar si..lepe slovenke je reku🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...a takr kme.ice da glava boli..najslabse babe od slovanskih drzav..hrvatice so za nase mojce neprimerljive..kot mozati hrvatje za nase smesne lojzete
Odgovori
-3
0 3
Bourne
04. 04. 2026 14.53
Kaksne nase blagajne? Od tega nadleznega mnozicnega turizma se polni blagajna pescici, vecina ima od tega predvsem visje cene, zastoje, nocne cirkuse, onesnazenje, itd.
Odgovori
+6
8 2
Žmavc
04. 04. 2026 14.41
Vsako leto gremo na Hrvaško in tudi letos bomo šli. Tam imamo svoj košček pod soncem.
Odgovori
-8
6 14
the kop
04. 04. 2026 14.43
In ostanite tam
Odgovori
+6
15 9
markan3
04. 04. 2026 14.58
🤦‍♂️, @the kop
Odgovori
+2
3 1
Kriss slo
04. 04. 2026 15.05
ja normalno..kje pa ces bit
Odgovori
-8
1 9
Kriss slo
04. 04. 2026 15.05
tam si kjer je svetovna elita..ne vem kaj je to tolk cudnega
Odgovori
-9
0 9
Žmavc
04. 04. 2026 15.06
Zakaj bi tam ostal?
Odgovori
-1
2 3
luksi123
04. 04. 2026 14.41
Sosedje si že manejo roke, naši pa prepovedujejo oddajanje turistom...
Odgovori
+5
7 2
Mukec
04. 04. 2026 14.36
Hrvati imajo sahurno že zdaj rekord rekorda 🤣
Odgovori
-3
4 7
Kriss slo
04. 04. 2026 14.53
ne skrbi ti za hrvate..so vesolje za nas v turizmu..
Odgovori
-5
4 9
SDS_je_poden
04. 04. 2026 14.35
Ja, letošnja sezona zna biti izjemno slaba.
Odgovori
+8
10 2
klop12
04. 04. 2026 14.30
Ko bo povprečn Nemc ugotovil,kolk denarja mu ostane,ker ni šel v te kraje in hrvašk,bo ugotovil kolk so ga zadnje 20 let lupili.
Odgovori
+16
16 0
Kriss slo
04. 04. 2026 15.08
ko gredo nemci na pijaco placa vsak zase..nimajo oni kaj za ugotavljat..
Odgovori
-5
2 7
brabusednet
04. 04. 2026 14.30
Pa saj bo počasi severno morje prav prijetno za dopustovanje.Še majn slano je od južnih morij.Pa ni toliko nevarnih in strupenih rib v vodi.Pa majn gneče na naših cestah in boljši zrak.Vsako slabo je za nekaj dobro.
Odgovori
+12
12 0
the kop
04. 04. 2026 14.27
turisti ne prihajajte, od vas ni koristi!!
Odgovori
+3
7 4
Uporabnik1888402
04. 04. 2026 14.15
Edino nizkocenovno sredstvo prevoza bosta se kolesarjenje in hoja ...
Odgovori
+8
9 1
Studentttr
04. 04. 2026 14.17
Za veliko dizlerjev neprijetna resnica: tudi električni avti, sploh če imaš sončno elektrarno doma ... So argumenti proti ja, ampak jih imajo nasprotniki vedno manj. Pa nimam električnega avta.
Odgovori
-1
1 2
Nace Štremljasti
04. 04. 2026 14.10
bravo nemci,ste vendar spregledali da vas po balkanu samo lupijo,ostanite doma bo bolje za vse
Odgovori
+12
13 1
Rafael Kramar
04. 04. 2026 14.05
Smo se dolgo trudili skregati se s kruhom...
Odgovori
+4
7 3
tron3
04. 04. 2026 14.03
Težko bo, Merz in njegovi so sprejeli odlok, da nobeden nemški moški, ki je mlajši od 45 let ne sme biti več kot tri mesece v tujini!!! Claudia Roth je imela prav, le kakšna ideologija se plazi po tej tako opevani in ljubljeni za Vas, za mene ne, Nemčiji!!!
Odgovori
+8
11 3
Sly1
04. 04. 2026 14.00
V Ljubljani imate že dost južnjakov tut če nobn turist ne pride. Nebi živel v Ljubljani pa če mi kdo zastonj da
Odgovori
+4
15 11
St. Gallen
04. 04. 2026 14.39
Podobno mi je govorilo mnogo studentov izven Lj, ki so tam studirali...
Odgovori
-2
2 4
krjola
04. 04. 2026 13.55
odlično...manj kot je turistov, bolj prijetno je življenje, sploh v Ljubljani...
Odgovori
+8
13 5
Sly1
04. 04. 2026 13.55
Mislim da bo letos slabša sezona tudi na Hrvaškem
Odgovori
+12
15 3
Lusio
04. 04. 2026 13.54
evropa in se posebej nemci bi morali izstaviti racun trepu in satanjahonu za draginjo
Odgovori
+6
11 5
Artechh
04. 04. 2026 13.52
da bi se turizem umirl, kaj bi dal ... polnite si kar cte s cemer cte, jaz in vecina ljudi nima od tusritov nic razen unicenega okolja
Odgovori
+0
7 7
Prelepa Soča
04. 04. 2026 14.19
Artechh... in ti brigaš koga?, od takih itak ni koristi, tako, da...
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
