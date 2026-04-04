Zaželjeni gosti, ki polnijo (tudi naše) blagajne, spreminjajo načrte

V anketi, ki jo je izvedel Nemški inštitut za turistične raziskave (DTV), je 16 odstotkov vprašanih izjavilo, da so zaradi svetovnih političnih razmer spremenili svoje potovalne načrte za veliko noč ali prihodnje mesece – nekateri so se potovanjem celo povsem odpovedali, rezultate povzema bavarski BR24.

Avtodomi na Spodnjem Saškem FOTO: AP

Med tistimi, ki so spremenili svoje potovalne načrte, se jih je 46 odstotkov odločilo, da ne bo potovalo nikamor, 32 odstotkov pa jih je odpovedalo že rezervirano potovanje. Nemško turistično združenje je odziv Nemcev ocenilo kot presenetljiv. Prvi mož združenja Reinhard Meyer je pojasnil, da je bilo dejstvo, da je 16 odstotkov vprašanih spremenilo svoje potovalne načrte, nepričakovano glede na pretekle izkušnje.

Naša anketa jasno kaže na negotovost, ki jo trenutno čutijo nemški dopustniki zaradi svetovne krize in z njo povezanega dviga cen," pojasnjuje Meyer, ki dodaja, da trenutne svetovne politične razmere pomembno vplivajo na potovalne načrte Nemcev, vsaj kratkoročno.

Obala Severnega morja FOTO: AP

Skoraj vsak drugi načrtuje počitnice doma

Za anketo, ki jo je za DTV izvedel Nemški inštitut za turistične raziskave (FH Westküste), je bilo konec marca anketiranih 1124 ljudi. Za mnoge je politično ozračje na njihovi potovalni destinaciji pomemben dejavnik pri odločitvi za počitnice, pravi Julian Reif, namestnik direktorja inštituta.

Obala otoka Slyt na severu Nemčije FOTO: AP

Kljub temu želja po potovanjih ostaja velika. Približno 72 odstotkov Nemcev načrtuje vsaj en počitniški izlet, bodisi doma bodisi v tujino, med aprilom in junijem – 41 odstotkov jih namerava počitnikovati v Nemčiji. Še posebej priljubljena je Bavarska, skoraj tretjina (28 odstotkov) jih je navedla, da nameravajo preživeti počitnice tam. Sledita Baden-Württemberg (12 odstotkov) in Severno Porenje-Vestfalija (10 odstotkov). V tujini sta najbolj priljubljeni destinaciji Španija (15 odstotkov) in Italija (14 odstotkov).

