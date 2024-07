Nemčija bi prepolovila proračun za vojaško pomoč Ukrajini

V ozadju rezov so po poročanju Spiegla načrti EU za zamrznitev ruskega premoženja v Evropi. Obresti bodo namenjene plačilu vojaške pomoči Ukrajini. Doslej je bilo v EU zamrznjenih približno 260 milijard evrov ruske centralne banke. Po podatkih evropske finančne ustanove Euroclear je bilo na ta račun zbranih že preko štiri milijarde evrov.

Proračun zvezne vlade se nanaša tudi na skupino držav G7. Približno 50 milijard evrov iz držav G7 bo namenjenih kritju velikega dela stroškov orožja za Ukrajino v prihodnosti.

Z informacijo, da se zmanjšujejo sredstva za Ukrajino, naj bi bila tudi razkrita skrivnost, kako je nemški koaliciji po veliko težavah uspelo skleniti dogovor o proračunu. Zaplet je ogrožal celo obstoj vlade. Partnerji se namreč niso mogli dogovoriti o tem, kako financirati povečanje socialnih programov in podnebnih pobud, ne da bi pri tem kršili nemška pravila o dolgu.

To, da so čakali do zadnjega dne, preden je velik del političnega Berlina odšel na poletne počitnice, da se obelodani razplet, po mnenju Politica nakazuje, da so se dobro zavedali politične občutljivosti te poteze, ki jo bodo v Kijevu verjetno razumeli kot nadaljnji dokaz, da Nemčija več obljublja kot dejansko naredi.

Vlada kanclerja Olafa Scholza je redno oklevala glede pomoči Ukrajini - vse od začetka vojne. Vseeno Politico ocenjuje, da je Berlin na splošno naredil več za Ukrajino kot katera koli druga evropska država.

Scholz je večkrat izpostavil pomoč Nemčije Ukrajini in je druge evropske države spodbujal, naj storijo več, zlasti ker je ponovna izvolitev Donalda Trumpa v ZDA vse bolj verjetna - in se Evropa sooča z možnostjo, da bo morala sama financirati in oboroževati Ukrajino.