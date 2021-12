Nemčija bo dobila novega kanclerja in bolj levo vlado

Glasovanje o novem kanclerju bo sledilo le dan po podpisu 177 strani dolgega koalicijskega sporazuma. Pred tem so vse tri stranke – socialdemokrati (SPD) in liberalci (FDP) na izrednih kongresih, Zeleni pa z glasovanjem po pošti – prepričljivo potrdile koalicijski dogovor, s katerim Nemčija prvič na zvezni ravni dobiva t. i. koalicijo semaforja.

Ena od osrednjih točk koalicijske pogodbe je boj proti podnebnim spremembam, med drugim z opustitvijo premoga do leta 2030 in doseganjem ogljične nevtralnosti do leta 2045. A ena od prvih nalog, s katerimi se bo morala soočiti nova nemška vlada, je pandemija covida-19, pri čemer se omenja tudi možnost uvedbe obveznega cepljenja.

Glede ministrstev so se v koalicijski pogodbi dogovorili, da bo SPD dobila kanclerja in šest ministrstev, med drugim za notranje zadeve, zdravje, obrambo ter delo in socialne zadeve. Zeleni so si izborili pet ministrstev, med drugim zunanje ter ministrstvo za gospodarstvo in podnebno politiko. Liberalci bodo vodili štiri ministrstva, vključno s finančnim.

Prva seja vlade bi lahko potekala že danes zvečer.