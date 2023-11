Nemčija bo podvojila vojaško pomoč Ukrajini

Načrt o podvojitvi vojaške pomoči bo moral potrditi nemški zvezni parlament, kjer pa imajo koalicijske stranke večino. Poslanci socialdemokratov (SPD), liberalcev (FDP) in Zelenih so se po navedbah Bloomberga ta teden sporazumeli glede zveznega proračuna za prihodnje leto.

Poleg sredstev pa je po kanclerjevih besedah osrednjega pomena tudi premagovanje organizacijskih in birokratskih ovir, ki da že leta hromijo vojsko. Te spremembe so pomembne še zlasti v luči svetovnih političnih razmer, kot je ruska agresija proti Ukrajini in nedavni napad palestinskega oboroženega gibanja Hamas na Izrael, je dejal Scholz.

Nemčija je sicer največja podpornica Ukrajine v Evropi in druga največja v svetovnem merilu, po Združenih državah Amerike. Od ruske invazije na Ukrajino je Nemčija Ukrajini pomagala z vojaško pomočjo v vrednosti 17 milijard evrov.

V nemško pomoč so bili do zdaj vključeni tanki leopard 2, oklepniki marder, sistem zračne obrambe iris-T in protiraketni sistemi ameriške izdelave patriot. Zdaj pa je Scholz napovedal še bojna letala F-35, izraelski sistem zračne obrambe Arrow in težke helikopterje Chinook podjetja Boeing Co., piše Bloomberg.