PC zdaj za celotno Nemčijo, za necepljene tudi stroge omejitve stikov

Pogoj PC bo v Nemčiji veljal za vse trgovine razen za drogerije, lekarne in tiste z osnovnimi življenjskimi potrebščinami. Veljal bo tudi za kulturne in prostočasne dejavnosti neodvisno od trenutne incidence. V primeru sedemdnevne incidence nad 350 na 100.000 prebivalcev je predvideno zaprtje klubov in diskotek, je sporočila nemška kanclerka, ki opravlja tekoče posle, Angela Merkel.

V šolah za vse obvezna nošnja mask, stroge omejitve stikov za necepljene

V nemških šolah bo za vse stopnje veljala obvezna nošnja zaščitnih mask. Za necepljene poslej veljajo stroge omejitve stikov. Javna in zasebna druženja, na katerih bodo prisotni necepljeni in tisti, ki covida-19 še niso preboleli, so poslej omejena na največ dve gospodinjstvi in še to ob pogoju, da sta iz drugega gospodinjstva prisotni največ dve osebi. Na javnih športnih, kulturnih in podobnih večjih prireditvah bo poslej dovoljena zasedenost od 30 do 50 odstotkov vseh kapacitet.