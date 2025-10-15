Nemčija bo v Natove patrulje na Poljsko napotila dve letali

"S patruljnimi poleti bomo prispevali k zaščiti vzhodnega krila. S tem bomo še bolj aktivni, prisotni in vidni na vzhodni meji zavezništva," je Pistorius dejal ob robu današnjega srečanja obrambnih ministrov Nata v Bruslju.

"Če bo ruski predsednik Vladimir Putin preizkušal naše meje, bodisi na Poljskem, v Estoniji ali drugje, se bomo odzvali odločno, hitro in učinkovito," je še dejal nemški obrambni minister. Po navedbah ministrstva bodo bojni letali na Poljsko napotili med decembrom in marcem.