Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Nemčija bo v Natove patrulje na Poljsko napotila dve letali

Berlin/Gdansk, 15. 10. 2025 16.31 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
17

Nemčija bo v poljski vojaški letalski bazi v Malborku namestila dve bojni letali Eurofighter, da bi prispevala k zaščiti zračnega prostora vzhodnih članic zveze Nato, je napovedal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Poteza je del načrta za krepitev vojaške prisotnosti na vzhodnem robu Nata zaradi ruskih groženj.

"S patruljnimi poleti bomo prispevali k zaščiti vzhodnega krila. S tem bomo še bolj aktivni, prisotni in vidni na vzhodni meji zavezništva," je Pistorius dejal ob robu današnjega srečanja obrambnih ministrov Nata v Bruslju.

"Če bo ruski predsednik Vladimir Putin preizkušal naše meje, bodisi na Poljskem, v Estoniji ali drugje, se bomo odzvali odločno, hitro in učinkovito," je še dejal nemški obrambni minister. Po navedbah ministrstva bodo bojni letali na Poljsko napotili med decembrom in marcem.

Nemški Eurofighter
Nemški Eurofighter FOTO: AP

Pistorius je danes po poročanju agencije Reuters napovedal tudi, da bo Nemčija v prihodnjih letih namenila deset milijard evrov za različne vrste brezpilotnih letalnikov, in da je pripravljena prevzeti vodilno vlogo pri skupni zračni obrambi Evropske unije.

Obrambni ministri Nata na današnjem zasedanju v Bruslju, prvem po junijskem vrhu zavezništva, razpravljajo o zviševanju obrambnih izdatkov, nadaljnji podpori Ukrajini in nedavnih incidentih z droni na vzhodu zavezništva, za katere več držav krivi Moskvo. Nato spričo teh incidentov že krepi svojo prisotnost na vzhodnem krilu.

Zvečer bo potekalo še srečanje obrambnih ministrov EU, ki bodo govorili o krepitvi obrambne pripravljenosti unije.

nemčija poljska letala nato rusija
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RDPESA
16. 10. 2025 14.00
+1
Kuhinja.. Kod kaže je interes pobijanje in uničevanje.. Upam, da mlada generacinaspregleda te namene in ne bo sodelovala kot hrana za topove in rakete.. Ti starčki, ki se imajo za voditelje so pokvarjeni in pohlepni...
ODGOVORI
1 0
kita 1111
16. 10. 2025 08.17
+3
Še mi bomo poslali svoja dva pilatosa ,da bo končno mir na meji ,nehajte se že smešit z temi pravljicami
ODGOVORI
3 0
marre
15. 10. 2025 21.43
-1
Pravilno, sam bo treba že veliko več.. Sicer se pa Poljska pospešeno oborožuje, kar vključuje tudi zračne in protizračne zmogljivosti. Ta načrt malega zblaznelega KGB-jevca iz Kremlja, kako bo porinil Nato se mu je kot bumerang vrnil v betico in situacija je zdaj obratna kot si je to želel pritlikavec. Pač enostavno, ljudje si ne želijo živeti v Kremeljski sferi vpliva oziroma biti lakaj Moskve, kot si to zamišlja Putler z svojim Ruskim svetom in conami vpliva, katera bi po njegovo morali biti Ruska..
ODGOVORI
2 3
GetBack
15. 10. 2025 19.26
+4
Bi pričakoval, da bodo protestirali proti Hamasu, ki sedaj množično pobija svoje ljudi - palestince po ulicah. Vendar je najbrž v Španiji podobno kot v Sloveniji, množični mediji skrivajo Hamasovo množično straljanje palestincev po ulicah .... Seveda, pri nas na HamasTV nisem pričakoval, da< bodo o tem poročali, sem pa pričakoval, da bo ta medij kaj napisal o tem. na primer, v vseh normalnih evropskih državah poročajo o tem. Tudi hrvaški Index, ki je v bistvu levičarski medij ima to novico kot naslovno ... Pri nas pa cenzura.... Kdo to plača? Iran? Miki Miška?
ODGOVORI
4 0
anatomija
15. 10. 2025 20.11
+0
Sem videl video , ki naj bi to prikazoval in videl , da so v Gazi nepoškodovane hiše . Tudi Slog gradnje me bolj spominja na kaj drugega kot Gazo . 2-3 nadstropne stavbe so bolj podobne srednji ali južni Ameriki kjer radi streljajo na ulici pa tudi območju sredozemskega morja vendar ne velemestu kot je Gaza
ODGOVORI
2 2
Tovariš Balki
15. 10. 2025 19.10
Putin nima niti enega več.
ODGOVORI
0 0
cirenij
15. 10. 2025 18.15
-2
Tem EU politikom se "šmirgla", da crkuje gospodarstvo, samo, da se financira UK in strah, da jih Putko ne napade. Pa sploh nima tega namena. Se pa spomnim leta nazaj, je rekel en starejši možakar, če pride do česa bo prva Nemčija gorela. Takrat me politika še sploh ni zanimala.
ODGOVORI
3 5
modelx
15. 10. 2025 17.01
-1
če bi se putinu res zahotelo, tale 2 froplana niti 2 minuti nista v zraku. če pa bi bil zelo jezen, ju pa obmče z enim orehom
ODGOVORI
4 5
anatomija
15. 10. 2025 17.39
+1
Ne upa si ker ve da dobi takoj nazaj porcijo z zelo visokimi obrestmi
ODGOVORI
5 4
modelx
15. 10. 2025 18.14
+0
drekomanija, daj povej, od koga in kaj
ODGOVORI
3 3
anatomija
15. 10. 2025 20.13
-1
ZDA Francija , Anglija , pa tudi ostale države , ki imajo močno orožje
ODGOVORI
2 3
modelx
15. 10. 2025 20.53
-1
kakšno je to močno orožje. imajo kaj približno takega, kot so oreščki?
ODGOVORI
1 2
marre
15. 10. 2025 21.40
+0
Daj ne haluciniraj to bedno prokremeljsko propagando.. Nato članice celo brez Amerike imajo nekaj tisoč vojaških letal in bombnikov in spremenijo ruske vojaške in energetske proizvodne objekte v pepel, na hitro če je treba. Če že ena Ukrajina dnevno z primitivnimi droni tolče po energetskih objektih, pa jih nič ne sestreli dol? Kje so ti famozni S300, S400, Buki in ostala ruska jajca, katera lepo zgleda sam na paradah..
ODGOVORI
2 2
marre
15. 10. 2025 21.46
-1
Aja pa Rusija lahko v najbolj optimističnem primeru proizvede 25 raket letno, kar pomeni, da ni to nobeno ključno orožje ampak kot vrsta drugih "čudežnih" orožjih Kremlja, bolj propagandno orodje..
ODGOVORI
1 2
alicante1234
15. 10. 2025 16.53
+5
Skratka Nemci bodo poskrbeli za EU zračno obrambo z dvema letaloma, mi pa bomo z evri reševali njihovo propadlo gospodarstvo.
ODGOVORI
6 1
Tovariš Balki
15. 10. 2025 16.44
-3
Putinu se tresejo hlače.Ki so že tako polne.
ODGOVORI
1 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306