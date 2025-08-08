Svetli način
Tujina

Nemčija deloma prepoveduje izvoz vojaške opreme v Izrael

Berlin, 08. 08. 2025 13.33 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Nemčija bo deloma prepovedala izvoz vojaške opreme v Izrael. Kot je sporočil nemški kancler Friedrich Merz, bodo prepovedali izvoz opreme, ki bi jo izraelske sile lahko uporabile na območju Gaze.

Nemški kancler Friedrich Merz je dejal, da je vse težje razumeti, kako bi izraelski vojaški načrti lahko pripomogli k dosegi legitimnih ciljev. "V teh okoliščinah nemška vlada do nadaljnjega ne bo dovolila nobenega izvoza vojaške opreme, ki bi se lahko uporabila v Gazi, v Izrael," je dodal.

Prepričan je, da ima Izrael z načrtovano ofenzivo še večjo odgovornost kot prej za oskrbo civilnega prebivalstva v Gazi s humanitarno pomočjo. Ob tem je ponovil, da je Berlin globoko zaskrbljen zaradi nadaljnjega trpljenja civilnega prebivalstva v palestinski enklavi, poroča nemška tiskovna agencija.

Nemčija, ki je bila doslej zelo zadržana pri pritiskih na Izrael, se je za ta ukrep odločila, potem ko je izraelski varnosti kabinet ponoči odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za zasedbo mesta Gaza. Načrt sicer ne vključuje okupacije celotne Gaze, o čemer je pred tem govoril Netanjahu, je pa naletel na številne kritike tako v tujini kot v vrstah domače opozicije.

Nemčija sicer velja za eno največjih podpornic Izraela in je večkrat nasprotovala sankcioniranju Izraela na ravni Evropske unije. Hkrati je tudi ena njegovih največjih dobaviteljic orožja.

Po ocenah Stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (Sipri) so bile ZDA med letoma 2020 in 2024 največja dobaviteljica vojaške opreme Izraelu, tik za ZDA pa je bila Nemčija, poroča britanski BBC.

