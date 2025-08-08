Nemčija deloma prepoveduje izvoz vojaške opreme v Izrael

Nemški kancler Friedrich Merz je dejal, da je vse težje razumeti, kako bi izraelski vojaški načrti lahko pripomogli k dosegi legitimnih ciljev. "V teh okoliščinah nemška vlada do nadaljnjega ne bo dovolila nobenega izvoza vojaške opreme, ki bi se lahko uporabila v Gazi, v Izrael," je dodal.

Prepričan je, da ima Izrael z načrtovano ofenzivo še večjo odgovornost kot prej za oskrbo civilnega prebivalstva v Gazi s humanitarno pomočjo. Ob tem je ponovil, da je Berlin globoko zaskrbljen zaradi nadaljnjega trpljenja civilnega prebivalstva v palestinski enklavi, poroča nemška tiskovna agencija.

Nemčija, ki je bila doslej zelo zadržana pri pritiskih na Izrael, se je za ta ukrep odločila, potem ko je izraelski varnosti kabinet ponoči odobril predlog premierja Benjamina Netanjahuja za zasedbo mesta Gaza. Načrt sicer ne vključuje okupacije celotne Gaze, o čemer je pred tem govoril Netanjahu, je pa naletel na številne kritike tako v tujini kot v vrstah domače opozicije.