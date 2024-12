Nemčija in Avstrija zaostrujeta varnostne ukrepe na božičnih sejmih

Predsednik združenja nemških mest Markus Lewe je sporočil, da jemljejo mesta "teroristična opozorila oblasti zelo resno in redno prilagajajo varnostne ukrepe na kraju samem." "Vendar pa kljub visoki stopnji truda za zagotavljanje varnosti, zaščita nikoli ne more biti absolutna," je poudaril ob tem.

Za slednje so se odločili v nemški prestolnici, prav tako pa tudi v nekaterih drugih zveznih državah, vključno s Hessenom, Bremnom, Spodnjo Saško, Porenje-Pfalško in Schleswig-Holsteinom, poroča Deutsche Welle .

Po nedavni tragediji v Magdeburgu, kjer je 50-letni savdski zdravnik z avtomobilom divjal med stojnicami na tamkajšnjem božičnem sejmu in praktično kosil vse pred seboj, umrlo je pet oseb, več kot 200 jih je ranjenih, se je več nemških dežel odločilo zaostriti varnostne ukrepe na svojih božičnih sejmih. Predvsem so se odločile povečati policijsko prisotnost na teh krajih.

Mesto Linz je v soboto napovedalo, da bo s "tehničnimi varnostnimi ukrepi" zaščitilo obiskovalce stojnic na glavnem trgu, v parku Volksgarten in tržnico pred novo katedralo. Kot sta sporočila vršilec dolžnosti podžupana Linza Dietmar Prammer in mestni svetnik za varnost Michael Raml , bo policija na kraju prisotna v povečanem obsegu.

Sliši se tudi več pozivov, naj se božični sejmi v luči tragedije predčasno zaprejo, a predsednik nemškega združenja zabavne industrije Albert Ritter je ob tem poudaril, da bi to poslalo "napačen signal". "Z njimi praznujemo božič in to je znak žive demokracije in miroljubnega sobivanja," je dejal za časopis Rheinische Post.

Tiskovna predstavnica policije Zgornje Avstrije je ob tem sporočila, da policisti vse pogosteje patruljirajo po adventnih trgih po vsej deželi. Poostreni so tudi varnostni ukrepi na adventnih trgih v Spodnji Avstriji. Na delu je več policistov, tako v civilu kot v uniformah, je poročal tiskovni predstavnik policije Johann Baumschlager. Ob tem je poudaril, da konkretnih dokazov o ogroženosti božičnih sejmov ni, zlasti ne v Spodnji Avstriji.

Gradiščanska policijska uprava pa je kratko sporočila, da je bila prisotnost uniformiranih patrulj povečana.

Z Dunaja so sporočili, da so avstrijske in nemške oblasti v tesnem stiku, a da v Avstriji ne zaznavajo groženj, ki bi bile povezane z dogodkom v Nemčiji. Kljub temu so obsežni varnostni ukrepi na božičnih sejmih, ki veljajo že od začetka adventa, zlasti na Dunaju, "poostreni na visoko raven," je v soboto povedal tiskovni predstavnik dunajske državne policijske uprave David Pawlik.

Tiskovni predstavnik avstrijskega notranjega ministrstva je podobno poudaril, da so avstrijski božični sejmi "dobro zaščiteni". To je pokazal tudi petkov incident na Dunaju, ko so policisti prijeli oboroženo osebo s finskim državljanstvom.