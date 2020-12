Nemčija in Finska v domovino pripeljali matere in otroke iz sirskih taborišč

Finsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so v domovino sprejeli dve materi in šest otrok. Nemčija pa je ta konec tedna sprejela tri matere in 12 otrok.

Eno od nemških državljank so sicer ob prihodu na letališče v Frankfurtu aretirali zaradi suma terorizma. V marcu 2015 je namreč kot 15-letnica odšla v Sirijo, kjer se je pridružila skrajni Islamski državi (IS) in se poročila z enim njenih članov.

"Ta dobra novica tik pred božičem nas prepričuje, da nam bo kmalu uspelo uresničiti še druge vrnitve,"je povedal nemški zunanji minister Heiko Maas."V prihodnjih tednih in mesecih bomo delovali v tej smeri," je zagotovil.

Odposlanec finskega zunanjega ministrstvaJussi Tanner pa je na novinarski konferenci ocenil, da je bil skrajni čas za varno vrnitev teh otrok. Finska policija mora sicer še preučiti, ali se bodo morale ženske soočiti s kakšno obtožnico.

Odkar je IS v začetku leta 2019 doživela padec, taborišča na severovzhodu Sirije nadzorujejo kurdske sile. Taborišča pa niso primerna za otroke, saj tam nimajo zaščite in niso deležni izobraževanja, so še opozorili na finskem ministrstvu.