Govorila 'skupnemu sovražniku', Pariz in Berlin zahtevata njen odstop

"Francija brez zadržkov obsoja nezaslišane in graje vredne izjave Francesce Albanese, ki niso usmerjene proti izraelski vladi, katere politike so lahko kritizirane, temveč proti Izraelu kot ljudstvu in narodu, kar je absolutno nesprejemljivo," je povedal francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot.

"Namesto da bi ustavili Izrael, je večina sveta Izrael oborožila, mu dala politične izgovore, politično zaščito, gospodarsko in finančno podporo. Mi, ki ne nadzorujemo velikih količin finančnega kapitala, algoritmov in orožja, zdaj vidimo, da imamo kot človeštvo skupnega sovražnika," je v Dohi preko videpovezave povedala Francesca Albanese .

Albanesejeva se nato v zapisu na družbenem omrežju pojasnjevala, da je imela v mislih "sistem, ki je omogočil genocid v Palestini", ne pa izraelske države. "Nikoli, nikoli, nikoli nisem rekla, da je Izrael skupni sovražnik človeštva."

Medtem pa francoski zunanji minister Barrot pa pravi, da se njeni nedavni komentarji uvrščajo na dolg seznam škandaloznih stališč. Italijansko strokovnjakinjo za človekove pravice je obtožil, da je upravičevala napade na Izrael 7. oktobra 2023 in primerjala Izrael s Tretjim rajhom.

"Je politična aktivistka, ki spodbuja sovražni govor, ki škoduje palestinskemu ljudstvu," je dejal v francoskem parlamentu.

K odstopu jo je pozval tudi nemški zunanji minister Johann Wadephul. Zapisal je, da je Albanesejeva "v preteklosti izrekla številne neprimerne pripombe" in obsodil njene nedavne izjave. Dejal je, da akutalna poročevalka ne more več ostati na položaju.