Tujina

Govorila 'skupnemu sovražniku', Pariz in Berlin zahtevata njen odstop

Pariz/Berlin, 12. 02. 2026 18.14 pred 28 minutami 2 min branja 8

Avtor:
M.V.
posebna poročevalka ZN za stanje človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih Francesca Albanese

Francija in Nemčija sta posebno poročevalko ZN za Palestino Francesco Albanese zaradi nedavnih izjav o Izraelu pozvali k odstopu. Ta je na forumu v Dohi kritizirala oboroževanje Izraela in politično zaščito, ki da mu jo nudijo zahodne sile, pri tem pa pozvala k boju proti "skupnemu sovražniku". Albanesejeva pravi, da pri tem ni imela v mislih Izraela, ampak "sistem, ki omogoča genocid v Palestini".

"Namesto da bi ustavili Izrael, je večina sveta Izrael oborožila, mu dala politične izgovore, politično zaščito, gospodarsko in finančno podporo. Mi, ki ne nadzorujemo velikih količin finančnega kapitala, algoritmov in orožja, zdaj vidimo, da imamo kot človeštvo skupnega sovražnika," je v Dohi preko videpovezave povedala Francesca Albanese.

"Francija brez zadržkov obsoja nezaslišane in graje vredne izjave Francesce Albanese, ki niso usmerjene proti izraelski vladi, katere politike so lahko kritizirane, temveč proti Izraelu kot ljudstvu in narodu, kar je absolutno nesprejemljivo," je povedal francoski zunanji minister Jean-Noël Barrot.

Albanesejeva se nato v zapisu na družbenem omrežju pojasnjevala, da je imela v mislih "sistem, ki je omogočil genocid v Palestini", ne pa izraelske države. "Nikoli, nikoli, nikoli nisem rekla, da je Izrael skupni sovražnik človeštva."

Medtem pa francoski zunanji minister Barrot pa pravi, da se njeni nedavni komentarji uvrščajo na dolg seznam škandaloznih stališč. Italijansko strokovnjakinjo za človekove pravice je obtožil, da je upravičevala napade na Izrael 7. oktobra 2023 in primerjala Izrael s Tretjim rajhom.

"Je politična aktivistka, ki spodbuja sovražni govor, ki škoduje palestinskemu ljudstvu," je dejal v francoskem parlamentu. 

K odstopu jo je pozval tudi nemški zunanji minister Johann Wadephul.  Zapisal je, da je Albanesejeva "v preteklosti izrekla številne neprimerne pripombe" in obsodil njene nedavne izjave. Dejal je, da akutalna poročevalka ne more več ostati na položaju.

Francesa Albanese izrael francija palestina nemčija

Piloti in kabinsko osebje Lufthanse stavka: ohromljen tudi promet na Brniku

