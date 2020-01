Nemčija in Norveška sprejeli dve osumljeni povezav z IS

Norveška je v državo vrnila 29-letnico, ki so jo v petek zvečer, ko je prispela v državo, formalno aretirali. Ženska je po navedbah policije osumljena članstva v terorističnih skupinah IS in Fronta al Nusra.

Ženska je sicer pred tem za norveško javno televizijo NRK izjavila, da so bile njene naloge kuhanje, pranje oblačil in skrb za otroke. Vendar pa je Sjovold zatrdil, da se preiskava ni začela brez razloga.

Medtem je Turčija v Nemčijo deportirala še eno žensko, domnevno privrženko IS. V Nemčijo je prispela s tremi svojimi otroki, petletnim dečkom in dvema dveletnima deklicama. Ko je 29-letnica prispela v Nemčijo, so jo privedli pred preiskovalnega sodnika in nato v pridržanje, otroke pa so prevzele pristojne službe. Turčija je osumljene borce v njihove matične države začela pošiljati 11. novembra lani.