Evropski poziv k prekinitvi spopadov v Gazi Izrael označil za darilo Hamasu

Nemčija in Velika Britanija sta pozvali k trajni prekinitvi ognja na območju Gaze. Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock in njen britanski kolega David Cameron sta v skupnem prispevku za britanski Sunday Times zapisala, da je treba storiti vse za trajno prekinitev ognja, ki bo privedla do trajnega miru. K takojšnjemu in trajnemu premirju v Gazi je v Izraelu pozvala tudi francoska zunanja ministrica Catherine Colonna in poudarila, da je Pariz globoko zaskrbljen zaradi razmer v palestinski enklavi.

"Naš cilj ne more biti zgolj konec spopadov danes. To mora biti mir, ki bo trajal dneve, leta, generacije. Zato podpirava prekinitev ognja, vendar le, če bo trajna," sta zapisala. "Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da utremo pot trajni prekinitvi ognja, ki vodi do trajnega miru. Čim prej, tem bolje," sta zapisala ministra. "Preveč civilistov je bilo ubitih," sta obžalovala. icon-expand Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock FOTO: AP Kot sta dodala, pa ne verjameta, da je trenutno pozivanje k splošni in takojšnji prekinitvi ognja, v upanju, da bo nekako postala trajna, pot, ki ji je treba slediti. To bi pomenilo ignoriranje, zakaj se je Izrael prisiljen braniti. Hamas je napadel Izrael na barbarski način in še naprej vsak dan izstreljuje rakete, da bi ubil izraelske državljane. Hamas mora odložiti orožje, sta poudarila. icon-expand Britanski zunanji minister David Cameron FOTO: AP Zunanja ministra sta pojasnila, da ima Izrael pravico do obrambe, vendar mora pri tem spoštovati mednarodno humanitarno pravo. "Izrael ne bo zmagal v tej vojni, če bodo njegove operacije uničile možnost mirnega sobivanja s Palestinci," sta med drugim zapisala. Izraelska vlada bi morala storiti več, da bi razlikovala med teroristi in civilisti, ter zagotoviti, da bi bil njen boj usmerjen proti voditeljem in operativcem Hamasa, sta, kot povzema AFP, dodala zunanja ministra. Izrael: Poziv k prekinitvi ognja je darilo Hamasu "Ubitih je preveč civilistov," je francoska zunanja ministrica dejala po srečanju z izraelskim kolegom Elijem Cohenom v Tel Avivu ter hkrati poudarila, da ne smemo pozabiti na žrtve Hamasovega napada 7. oktobra. Izrazila je globoko zaskrbljenost zaradi razmer v Gazi, kjer je bilo danes zjutraj ubitih najmanj 12 ljudi, doslej pa v izraelskih napadih že več kot 19.000 ljudi. icon-expand Catherine Colonna v Izraelu FOTO: Profimedia Cohen je odgovoril, da je stališče izraelske vlade nespremenjeno in da je po njegovem mnenju poziv k prekinitvi ognja napaka in darilo Hamasu. Colonna je pozvala tudi k deeskalaciji na izraelsko-libanonski meji. "Tveganje eskalacije ostaja ... in če bi stvari ušle izpod nadzora, mislim, da od tega ne bi imel koristi nihče," je dejala ob obisku vojaškega oporišča Šura. "Izrael ne namerava začeti nove fronte na naši severni meji, vendar bomo storili vse, kar je potrebno za zaščito naših državljanov," pa je dejal Cohen.