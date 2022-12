Nemčija je odprla prvi terminal za utekočinjeni plin

Kanclerja Olafa Scholza so spremljali še nemški minister za gospodarstvo Robert Habeck in nemški finančni minister Christian Lindner . Slovesnosti se je udeležil tudi premier Spodnje Saške Stephan Weil .

"To je prvi od petih načrtovanih terminalov za utekočinjeni zemeljski plin, ki naj bi nadomestili ruski plin in zagotovili, da noben dom ne bo ostal brez oskrbe," je v kratki izjavi ob odprtju terminala dejal nemški kancler Olaf Scholz in dodal, da je bil terminal zgrajen v rekordnem času.

Ladja Hoegh Esperanza, plavajoča enota za shranjevanje in ponovno uplinjanje, se je danes zasidrala v pristanišču Wilhelmshaven ob nemški obali Severnega morja. Ladja je v pristanišče prispela s 167.000 kubičnimi metri utekočinjenega plina, pridobljenega iz obrata v vzhodni Španiji.

Platforma, ki ladjo povezuje s kopenskim plinskim omrežjem, je bila na posebej za ta namen zgrajenem pomolu v Wilhelmshavnu zgrajena v le nekaj mesecih. Terminal v Wilhelmshavnu pa bo omogočil uvoz plina v višini 20 odstotkov dosedanjih dobav iz Rusije.