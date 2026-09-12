Nemčija je odprta, raznolika, evropska – in tako bo ostalo

Sylvia Groneick je karierna diplomatka, veleposlanica Zvezne republike Nemčije v Sloveniji od avgusta 2024. Pred tem je službovala v Maroku in na Poljskem. Na nemškem zunanjem ministrstvu se je zaposlila leta 1995.

Nemčija se nahaja sredi prelomnega trenutka: z volilno zmago stranke AfD v Saški-Anhaltu je prvič od ustanovitve Zvezne republike stranka radikalne desnice tik pred tem, da prevzame politično oblast v Nemčiji. Volilna zmaga stranke AfD predstavlja preizkušnjo za našo liberalno demokracijo. Toda ostajamo trdni: Nemčija je odporna demokracija z močnimi institucijami, ki varujejo svobodo in človekovo dostojanstvo. Ustava še naprej velja tudi v Saški-Anhaltu, nemška zunanja politika pa se oblikuje v Berlinu – ne v Saški-Anhaltu. Nemčija je odprta, raznolika in evropska – in tako bo ostalo.

AfD ni običajna konservativna stranka, kakršne so članice Evropske ljudske stranke (EPP). AfD je v Saški-Anhaltu nedvomno skrajno desna stranka. Je protievropska. Je sovražna do tujcev. Skratka: spodkopava temeljne vrednote nemške ustave.

Skrajno desničarski značaj stranke AfD je mogoče potrditi s številnimi primeri: stranka želi izstopiti iz Evropske unije, kljub jasnemu državnemu cilju v ustavi, da si mora prizadevati za združeno Evropo. Želi, da Nemčija izstopi iz evra in schengenskega območja, kljub ogromni škodi za naše gospodarstvo in naše trgovinske partnerje, kot je Slovenija. Želi izgnati nemške državljane z drugačno barvo kože in drugim imenom pod olepševalnim izrazom "remigracija" – kar ni nič drugega kot etnično čiščenje na podlagi porekla in barve kože.

Želi otroke s posebnimi potrebami ločiti v posebne razrede in pri pouku ne govoriti o nacistični Nemčiji, temveč raje o Nemškem cesarstvu v 19. stoletju. Želi se približati Vladimirju Putinu in Ukrajino pustiti samo v njenem obrambnem boju proti ruski agresiji – namesto da bi skupaj z Ukrajino in našimi evropskimi partnerji branili svobodo in demokracijo.

In AfD želi za seboj pustiti nemško kulturo spominjanja na zločine nacistične Nemčije – ki jo funkcionarji AfD pogosto žaljivo označujejo kot "kult krivde". V Sloveniji je nacistična Nemčija ubila na tisoče Slovencev in jih odpeljala v koncentracijska taborišča. Na stotine slovenskih otrok je bilo iztrganih njihovim družinam in v nemških družinah "ponemčenih". Slovenska judovska skupnost je bila skoraj v celoti iztrebljena. Spomin na te zločine ni kult krivde: je izraz spoštovanja do slovenskih žrtev, je soočanje s preteklostjo za pravično in skupno prihodnost ter je preprečevanje pozabe. Nemčija prevzema svojo zgodovinsko odgovornost – ne glede na to, kaj namerava stranka AfD v Saški-Anhaltu.