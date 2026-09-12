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Nemčija je odprta, raznolika, evropska – in tako bo ostalo

Ljubljana, 12. 09. 2026 09.35 pred 10 minutami 3 min branja 2

Avtor:
Sylvia Groneick
Sylvia Groneick, veleposlanica Nemčije v Ljubljani

Stranka AfD je v Saški-Anhaltu nedvomno skrajno desna stranka. Vendar se je naša demokracija sposobna braniti: Nemčija bo branila človekovo dostojanstvo in krepila EU

Besedilo je pripravila nemška veleposlanica v Sloveniji Sylvia Groneick in ga objavljamo kot kolumno zunanjega avtorja. 


Sylvia Groneick je karierna diplomatka, veleposlanica Zvezne republike Nemčije v Sloveniji od avgusta 2024. Pred tem je službovala v Maroku in na Poljskem. Na nemškem zunanjem ministrstvu se je zaposlila leta 1995.


Kolumna izraža stališče avtorja in ne nujno tudi uredništva 24ur.com.

Nemčija se nahaja sredi prelomnega trenutka: z volilno zmago stranke AfD v Saški-Anhaltu je prvič od ustanovitve Zvezne republike stranka radikalne desnice tik pred tem, da prevzame politično oblast v Nemčiji. Volilna zmaga stranke AfD predstavlja preizkušnjo za našo liberalno demokracijo. Toda ostajamo trdni: Nemčija je odporna demokracija z močnimi institucijami, ki varujejo svobodo in človekovo dostojanstvo. Ustava še naprej velja tudi v Saški-Anhaltu, nemška zunanja politika pa se oblikuje v Berlinu – ne v Saški-Anhaltu. Nemčija je odprta, raznolika in evropska – in tako bo ostalo.

AfD ni običajna konservativna stranka, kakršne so članice Evropske ljudske stranke (EPP). AfD je v Saški-Anhaltu nedvomno skrajno desna stranka. Je protievropska. Je sovražna do tujcev. Skratka: spodkopava temeljne vrednote nemške ustave.

Skrajno desničarski značaj stranke AfD je mogoče potrditi s številnimi primeri: stranka želi izstopiti iz Evropske unije, kljub jasnemu državnemu cilju v ustavi, da si mora prizadevati za združeno Evropo. Želi, da Nemčija izstopi iz evra in schengenskega območja, kljub ogromni škodi za naše gospodarstvo in naše trgovinske partnerje, kot je Slovenija. Želi izgnati nemške državljane z drugačno barvo kože in drugim imenom pod olepševalnim izrazom "remigracija" – kar ni nič drugega kot etnično čiščenje na podlagi porekla in barve kože.

Želi otroke s posebnimi potrebami ločiti v posebne razrede in pri pouku ne govoriti o nacistični Nemčiji, temveč raje o Nemškem cesarstvu v 19. stoletju. Želi se približati Vladimirju Putinu in Ukrajino pustiti samo v njenem obrambnem boju proti ruski agresiji – namesto da bi skupaj z Ukrajino in našimi evropskimi partnerji branili svobodo in demokracijo.

In AfD želi za seboj pustiti nemško kulturo spominjanja na zločine nacistične Nemčije – ki jo funkcionarji AfD pogosto žaljivo označujejo kot "kult krivde". V Sloveniji je nacistična Nemčija ubila na tisoče Slovencev in jih odpeljala v koncentracijska taborišča. Na stotine slovenskih otrok je bilo iztrganih njihovim družinam in v nemških družinah "ponemčenih". Slovenska judovska skupnost je bila skoraj v celoti iztrebljena. Spomin na te zločine ni kult krivde: je izraz spoštovanja do slovenskih žrtev, je soočanje s preteklostjo za pravično in skupno prihodnost ter je preprečevanje pozabe. Nemčija prevzema svojo zgodovinsko odgovornost – ne glede na to, kaj namerava stranka AfD v Saški-Anhaltu.

Sylvia Groneick, veleposlanica Nemčije v Ljubljani
Sylvia Groneick, veleposlanica Nemčije v Ljubljani
FOTO: osebni arhiv

Skrajno desničarsko jedro stranke AfD ne sme zamegliti dejstva, da Nemčija stoji pred temeljnimi izzivi. Mnogi volivci stranke AfD so upravičeno zaskrbljeni zaradi gospodarskega položaja, dotrajane infrastrukture, negotove geopolitične situacije, nezakonite migracije in kriminala. Prav zato nemška vlada izvaja največji program gospodarskih reform v zadnjih dveh desetletjih in izjemno veliko vlaga v našo varnost: vlagamo 500 milijard evrov v naše šole, mostove in ceste. Davki za podjetja in srednje dohodke so bili znižani. Leta 2026 naj bi nemško gospodarstvo z napovedano 1,3-odstotno rastjo ponovno stopilo na pot uspeha. Število prošenj za azil v Nemčiji je najnižje v zadnjih 15 letih; število izgonov, tudi v Sirijo in Afganistan, pa najvišje v zadnjih 10 letih. Število nasilnih kaznivih dejanj upada. Čeprav stranka AfD rada slabo govori o naši državi in trdi, da je bilo v devetdesetih letih vse boljše: Nemčija je varna, inovativna in sodobna država, ki z močjo in optimizmom zre v prihodnost, namesto da bi ostala ujeta v preteklosti.

Najpomembneje je: Nemčija ostaja zanesljiva partnerica v Evropski uniji. V nemirnem svetu je Evropa naš garant za varnost, svobodo in blaginjo. Medtem ko nas želi AfD ravno iz tega iztrgati, nemška zvezna vlada trdno stoji za Evropsko unijo. Prihodnje leto bomo praznovali 35 let nemško-slovenskih diplomatskih odnosov in ponosni smo, da bomo ta jubilej skupaj s Slovenijo obeležili ne le kot prijatelji, temveč tudi kot pravi Evropejci.

komentar sylvia groneick nemčija afd

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ZMERNI DESNIČAR
12. 09. 2026 09.45
nehajte propagirat to globalizacijo ker ni več moderna!!!! Tanovi evropejci niso to kar ste mislili, da bojo !!! in nehajte narod prat da sami sebi škodijo
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0 0
Sixten Malmerfelt
12. 09. 2026 09.39
Pa naredite kakšen intervju z afd članom!
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4 0
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