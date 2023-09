Nemčija kitajskega predsednika označila za diktatorja, Kitajci jezni

Baerbockova je v intervjuju za Fox ostro kritizirala politiko kitajskega predsednika Ši Džinpinga in ga označila za diktatorja. "Če bi Putin zmagal v tej vojni, kakšno sporočilo bi bilo to za druge diktatorje na svetu, kot je kitajski predsednik Ši?" se je spraševala, poroča CNN.

Od Kitajske je bil povsem pričakovan oster odziv, takoj so na zagovor poklicali nemško veleposlanico na Kitajskem, Patricio Flor. Kot so sporočili, je Peking izjemno nezadovoljen s komentarji ministrice in jim odločno nasprotuje. "Pripombe Nemčije so izredno absurdne, resno posegajo v kitajsko politično dostojanstvo in predstavljajo odkrito politično provokacijo," je na redni novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning.

Kitajska se pogosto ostro odzove na tovrstne opazke zoper njihovega predsednika, ki drži vajeti v svojem že tretjem petletnem mandatu. Junija je denimo tudi ameriški predsednik Joe Biden Šija označila za diktatorja, kar je sprožilo ostro reakcijo Pekinga. V izjavi za javnost so dejali, da predsednikovi komentarji resno kršijo diplomatski bonton.

Zapleten odnos Berlina in Pekinga

Berlin ima zapletene odnose s svojo največjo trgovinsko partnerico, še zlasti po ruski invaziji v Ukrajini, ker Peking ni obsodil invazije in vse bolj sodeloval z Moskvo ter kaže svojo moč v Tajvanu. Sicer te poteze niso zaostrile odnosov le z Nemčijo, temveč tudi z drugimi evropskimi državami.