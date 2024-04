'Nemčija krši pogodbo o trgovini z orožjem, ženevsko konvencijo in konvencijo o genocidu'

Tožba, s katero se sooča Nemčija, le še povečuje pritisk na Berlin zaradi naraščajočega ogorčenja glede obsega smrti in uničenja v Gazi. Tožbo so izdale štiri skupine za človekove pravice v imenu petih Palestincev, ki trdijo, da se v Gazi bojijo za svoje življenje in da jih Izrael kolektivno kaznuje za Hamasov napad.

"Upravičeno lahko domnevamo, da nemška vlada krši pogodbo o trgovini z orožjem, ženevske konvencije in svoje obveznosti iz konvencije o genocidu oziroma sporazume, ki jih je Nemčija ratificirala," je navedeno v izjavi enega od tožnikov, Evropskega centra za ustavne in človekove pravice (ECCHR).

Med petimi Palestinci, ki jih tožniki zastopajo, so tisti, ki so v vojni izgubili sorodnike, domove in delovna mesta ter se štejejo za notranje razseljene osebe. "Vseh mojih pet otrok je bilo ubitih, ko je Izrael streljal na begunsko taborišče, v katerem smo bivali po begu s severa," je dejala ena od njih. "Nemčija mora prenehati pošiljati orožje, ki podžiga to vojno. Nobena mati ne bi smela utrpeti tako strašne izgube."

"Osnovni pogoj za nemško zunanjo politiko, ki temelji na pravilih in je usmerjena v človekove pravice, je spoštovanje prava. Nemčija ne more ostati zvesta svojim vrednotam, če izvaža orožje v vojno, kjer so očitne hude kršitve mednarodnega humanitarnega prava," je poudaril generalni sekretar ECCHR Wolgang Kaleck.

A čeprav Nemčija pošilja orožje, so v zadnjem času zadržki vidni tudi pri njih. Zunanja ministrica Annalena Baerbock je vse bolj kritična do Izraela, Gazo pa opisuje kot pekel. Vendar Nemčija iz zgodovinskih razlogov trdi, da je ohranjanje Izraela v središču njihove zunanje politike.

Ta tožba, ki Nemčijo še čaka, je sicer ločena od primera, ki ga je sprožila Nikaragva, ki je še ta teden pred mednarodnim sodiščem v Haagu zatrdila, da Nemčija z nadaljnjo dobavo orožja Izraelu krši ženevsko konvencijo. A je nemška vlada sodišču obljubila, da so prejeli izraelska zagotovila o previdnostnih ukrepih in trenutno nimajo razloga, da bi vanje dvomili.