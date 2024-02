Nemčija legalizirala konopljo za osebno rabo

Legalizacijo je danes podprlo 407 poslancev, 226 jih je bilo proti, štirje so se vzdržali glasovanja. Bundesrat bo o zakonu odločal 22. marca, a potrditev ni nujna, bi pa lahko zgornji dom postopkovno še zavlekel uveljavitev.

Zakon, ki je sprožil burno razpravo, omogoča, da bodo lahko imeli odrasli do 25 gramov konoplje za osebno uporabo. Na lastnem domu bodo dovoljene tri žive rastline konoplje in do 50 gramov konoplje za osebno uporabo. Kajenje marihuane na javnih mestih bo prepovedano v šolah, športnih objektih in njihovi neposredni bližini.

Dovoljena naj bi bila tudi nekomercialna društva za gojenje, v katerih bo lahko do 500 članov s stalnim prebivališčem v Nemčiji kolektivno gojilo konopljo in si jo medsebojno dobavljalo za osebno uporabo – do največ 50 gramov na člana na mesec. Najpozneje v 18 mesecih po začetku veljavnosti zakona bodo med drugim opravili prvo oceno njenega vpliva na mlade.