Nemčija mora izbrati med množičnim priseljevanjem ali 'kataklizmo'

Glede na trenutno stanje bo vsakdo, ki je v Nemčiji na katerikoli stopnji končal izobraževanje v Nemčiji samodejno prejel kartico "Chance". Priložnostno kartico pa bodo lahko prejeli tudi, če bodo izpolnjevali tri od štirih kriterijev: izobrazba (kvalificiranost) iz tujine, vsaj tri leta delovnih izkušenj, znanje nemščine ali preteklo bivanje v Nemčiji ter starost do 35 let.

"Priseljevanje potrebujemo," je dejal Hail. "Vsako leto bi nato glede na potrebe določili, koliko ljudi lahko dobi kartico in z njo tudi priložnost za iskanje zaposlitve ali pripravništva za določen čas. V tem času bodo morali finančno poskrbeti sami zase," je še dejal. Čeprav se v vladi kanclerja Olafa Scholza o tem še niso dogovorili, pa olajšanje priseljevanja podpirajo vsi trije koalicijski partnerji – socialdemokrati, zeleni in liberalci.

Nemci zrejo proti Balkanu

Razmeroma nova nemška zakonodaja o priseljevanju omogoča delo vsakomur, ki najde delodajalca. Tako lahko priseljenci postanejo računovodje ali vozniki, pomembno je le, da imajo potrdilo. Izjema pa je t. i. zahodnobalkansko pravilo, ki so ga sprejeli sredi begunske krize, ko so se migrantom iz Sirije in Daljnega vzhoda množično pridružili še prosilci za azil iz Srbije, Severne Makedonije ali Kosova. Takrat so odločili, da lahko letno 25.000 ljudi iz držav Zahodnega Balkana v Nemčiji dobi delovna dovoljenja, četudi gre za nekvalificirane delavce.

A to poletje se je izkazalo, da tudi to ni dovolj. "V državah Zahodnega Balkana je veliko delovne sile, ki bi lahko delala v hotelih in restavracijah v Nemčiji," je dejal vodja združenja gostincev in hotelirjev Dehoga Guido Celik. Tej veji je namreč po hitrem okrevanju po pandemiji covida-19 nenadoma primanjkovalo veliko delovne sile. Podobno se je zgodilo z letališči in letalskimi družbami, ki so med zaprtjem odpuščale delavce. Letošnje poletje je bilo zato v Nemčiji kaotično za mnoge, ki so želeli odleteti na dopust.