Nemčija namerava žrtvam nacizma na Poljskem izplačati odškodnino

"Nemčija se zaveda teže svoje krivde, odgovornosti za milijone žrtev nemške okupacije in poslanstva, ki iz tega izhaja," je na skupni novinarski konferenci s Tuskom dejal Scholz. V luči tega je napovedal, da bo Nemčija še živečim žrtvam nacistične okupacije na Poljskem izplačala odškodnino.

Pri tem ni pojasnil, kdaj in v kakšnem znesku bo odškodnina izplačana. Po besedah Tuska pa bodo odškodnine začeli izplačevati v prihodnjih mesecih. "To ni vprašanje let, ampak mesecev," je dejal in odločitev Scholza označil za korak v pravo smer.

Ob tem je opozoril, da noben znesek ne more nadomestiti vsega, kar se je zgodilo med drugo svetovno vojno, bi pa pomoč po njegovem mnenju lahko izboljšala odnose med državama, poroča nemška tiskovna agencija dpa.