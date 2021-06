Nov napad z nožem v Nemčiji, ranjeni dve osebi

Nemčijo je danes pretresel nov napad z nožem, tokrat v mestu Erfurt, pri čemer sta bila ranjena dva človeka. Napadalec je sicer pobegnil in ga policija še išče.

Žrtvi napadalca v Erfurtu v osrednjem delu Nemčije sta stari 45 in 68 let. Odpeljali so ju v bolnišnico, njune poškodbe pa naj ne bi bile smrtno nevarne.

Napadalec je glede na sporočilo policije star med 20 in 30 let, oblečen v rjav pulover in temno trenirko. Imel naj bi svetle ali rdečkaste lase, na obrazu pa brazgotino. Govoril naj bi nemško.