Nemčija napoveduje podaljšanje nadzora na mejah tudi po marcu

"Ta nadzor potrebujemo, dokler ne bomo bistveno okrepili zaščite zunanjih meja EU," je pojasnila notranja ministrica Nancy Faeser za časnik Augsburger Allgemeine in dodala, da se je število deportacij zavrnjenih prosilcev za azil v zadnjih dveh letih povečalo za več kot 50 odstotkov.

Po njenih besedah je Nemčija edina država v Evropi, ki je "deportirala nevarne zločince v Afganistan" in bo z deportacijami nadaljevala tudi v prihodnje.

Glede vrnitve sirskih beguncev v domovino po padcu režima Bašarja al Asada ministrica meni, da "če se bo upanje na mir v Siriji uresničilo, se bodo tja lahko vrnili številni begunci".

V Nemčiji so 16. septembra nadzor uvedli po nizu napadov in razgreti razpravi o priseljevanju. Že pred septembrom je Nemčija od leta 2015 nadzor izvajala na mejah z Avstrijo, od lani pa na mejah s s Poljsko, Češko in Švico. Septembra so nato nadzor uvedli še na mejah z Belgijo, Francijo, Dansko, Nizozemsko in Luksemburgom.

Migracije so sicer ena od osrednjih tem kampanje pred predčasnimi volitvami v Nemčiji, ki bodo 23. februarja.