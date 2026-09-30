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Nemčija krepi zaloge zemeljskega plina

Berlin, 30. 09. 2026 15.59 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Nemško energetsko podjetje SEFE

Nemška vlada je državnemu energetskemu podjetju SEFE v luči geopolitičnih tveganj in vojne v Iranu naročila, naj poveča zaloge zemeljskega plina. Pred zimo se namreč povečuje zaskrbljenost glede nizkih ravni zalog v skladiščih, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Nemška skladišča zemeljskega plina so trenutno 58-odstotno zapolnjena, medtem ko so skladišča na ravni EU v povprečju zapolnjena okoli 70-odstotno. Zapolnjenost nemških skladišč je trenutno tudi nižja od zakonsko določene stopnje, ki določa, da morajo biti skladišča v največjem evropskem gospodarstvu pred začetkom zime 80-odstotno napolnjena.

Ministrica za gospodarstvo Katherina Reiche je družbi SEFE s sedežem v Berlinu naložila, naj poveča zaloge zemeljskega plina, je tiskovna predstavnica ministrstva povedala za AFP. "Glavni razlog za to so trenutna geopolitična tveganja," je dejala.

Nemška skladišča zemeljskega plina so trenutno 58-odstotno zapolnjena, medtem ko so skladišča na ravni EU v povprečju zapolnjena okoli 70-odstotno.
Nemška skladišča zemeljskega plina so trenutno 58-odstotno zapolnjena, medtem ko so skladišča na ravni EU v povprečju zapolnjena okoli 70-odstotno.
FOTO: Profimedia

Evropske cene zemeljskega plina so ta mesec dosegle triletni vrh, potem ko so dogajanje na Bližnjem vzhodu in otežena plovba skozi Hormuško ožino povzročili motnje na svetovnih energetskih trgih.

Evropa, ki je močno odvisna od uvoza energije, je znatno diverzificirala svojo oskrbo, potem ko se stara celina po letu 2022 in začetku ruske invazije na Ukrajino ne zanaša več na ruske dobave zemeljskega plina.

Zdaj pa novo težavo za evropske vlade in gospodarstvo predstavljajo motnje v dobavi iz Perzijskega zaliva in posledično višje cene energentov na svetovnih trgih.

SEFE je bil nekoč nemška podružnica ruskega energetskega velikana Gazprom, po začetku vojne v Ukrajini pa so ga nacionalizirali.

Družba upravlja približno četrtino nemških zmogljivosti za shranjevanje plina.

SEFE je bil nekoč nemška podružnica ruskega energetskega velikana Gazprom, po začetku vojne v Ukrajini pa so ga nacionalizirali.
SEFE je bil nekoč nemška podružnica ruskega energetskega velikana Gazprom, po začetku vojne v Ukrajini pa so ga nacionalizirali.
FOTO: Profimedia

Ministrstvo za gospodarstvo je pojasnilo, da se bo družba sama odločila, za koliko bo v kateri fazi povečala zmogljivosti shranjevanja, pričakuje pa se, da bodo svoje zaloge povečala tudi druga podjetja.

Kot navaja AFP, vlada v Berlinu z začetkom leta 2027 načrtuje vzpostavitev strateških rezerv zemeljskega plina, da bi tako ublažil tveganja, povezana s prihodnjimi energetskimi pretresi.

Nemška napoved je prišla dan po tem, ko je EU predlagala odlog začetka izvajanja dela evropske uredbe o izpustih metana z namenom "omilitve" pritiskov na energetske trge.

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