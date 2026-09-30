Nemčija krepi zaloge zemeljskega plina

Nemška skladišča zemeljskega plina so trenutno 58-odstotno zapolnjena, medtem ko so skladišča na ravni EU v povprečju zapolnjena okoli 70-odstotno. Zapolnjenost nemških skladišč je trenutno tudi nižja od zakonsko določene stopnje, ki določa, da morajo biti skladišča v največjem evropskem gospodarstvu pred začetkom zime 80-odstotno napolnjena. Ministrica za gospodarstvo Katherina Reiche je družbi SEFE s sedežem v Berlinu naložila, naj poveča zaloge zemeljskega plina, je tiskovna predstavnica ministrstva povedala za AFP. "Glavni razlog za to so trenutna geopolitična tveganja," je dejala.

Nemška skladišča zemeljskega plina so trenutno 58-odstotno zapolnjena, medtem ko so skladišča na ravni EU v povprečju zapolnjena okoli 70-odstotno. FOTO: Profimedia

Evropske cene zemeljskega plina so ta mesec dosegle triletni vrh, potem ko so dogajanje na Bližnjem vzhodu in otežena plovba skozi Hormuško ožino povzročili motnje na svetovnih energetskih trgih. Evropa, ki je močno odvisna od uvoza energije, je znatno diverzificirala svojo oskrbo, potem ko se stara celina po letu 2022 in začetku ruske invazije na Ukrajino ne zanaša več na ruske dobave zemeljskega plina. Zdaj pa novo težavo za evropske vlade in gospodarstvo predstavljajo motnje v dobavi iz Perzijskega zaliva in posledično višje cene energentov na svetovnih trgih. SEFE je bil nekoč nemška podružnica ruskega energetskega velikana Gazprom, po začetku vojne v Ukrajini pa so ga nacionalizirali. Družba upravlja približno četrtino nemških zmogljivosti za shranjevanje plina.

SEFE je bil nekoč nemška podružnica ruskega energetskega velikana Gazprom, po začetku vojne v Ukrajini pa so ga nacionalizirali. FOTO: Profimedia