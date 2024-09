Nemčija ne bo odpravila omejitev na uporabo raket dolgega dosega

"Vlada je sprejela nekaj odločitev glede vojaške podpore Ukrajini, ki so mi zelo jasne. To vključuje omejitve, ki Ukrajini preprečujejo izstreljevanje raket globoko na rusko ozemlje. Tega ne bomo storili in za to imamo dobre razloge," je dejal nemški kancler Olaf Scholz, ki se udeležuje splošne razprave svetovnih voditeljev ob začetku 79. zasedanja Generalne skupščine ZN.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski vztrajno poziva zahodne zaveznike, naj Ukrajini dovolijo, da z raketami dolgega dosega obstreljuje cilje daleč znotraj Rusije, vendar se to še ni zgodilo. Ukrajina si želi nemških manevrirnih rakete taurus, ki imajo doseg 500 kilometrov, vendar kancler to zavrača. ZDA, Velika Britanija in Francija so Kijevu poslale manevrirne rakete z dometom do 300 kilometrov.

Zelenski se je po srečanju s Scholzem zahvalil Nemčiji za podporo pri krepitvi obrambnih zmogljivosti Kijeva. "Nemčiji smo globoko hvaležni za podporo. Skupaj smo rešili na tisoče življenj in zagotovo lahko še bolj prispevamo h krepitvi varnosti celotne evropske celine," je po srečanju s kanclerjem na omrežju X objavil Zelenski.

Pričakuje se, da bo Zelenski, ki se bo danes udeležil zasedanja Varnostnega sveta ZN o vojni v Ukrajini, o tem vprašanju ta teden govoril tudi z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom med obiskom v Washingtonu.