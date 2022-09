Nemčija ob 50-letnici pokola izraelskih olimpijcev prosi za odpuščanje

"Kot voditelj Zvezne republike Nemčije in v imenu te države vas prosim za odpuščanje zaradi pomanjkljive zaščite izraelskih športnikov na olimpijskih igrah v Münchnu in zaradi pomanjkljivih pojasnil po tem, kot tudi zaradi dejstva, da je sploh lahko prišlo do tega tragičnega dogodka," je Steinmeier dejal družinam ubitih izraelskih športnikov.

Do terorističnega napada je prišlo 5. septembra 1972 zgodaj zjutraj med olimpijskimi igrami v Münchnu, ko se je osem pripadnikov palestinske teroristične skupine Črni september prikradlo v olimpijsko vas, kjer je bila nastanjena večina izraelskih športnikov in trenerjev.

Tam so ubili izraelskega športnika in trenerja, ki sta se jim zoperstavila, devet drugih pa so vzeli za talce. Zatem so od izraelskih in zahodnonemških oblasti zahtevali izpustitev 234 palestinskih in arabskih zapornikov.

Na zajetje talcev so se izraelske oblasti odzvale odločno in sporočile, da pogajanj s teroristi ne bo, 12 ur po umoru prvega športnika pa je Mednarodni olimpijski komite po začetnem oznanilu, da se bodo igre nadaljevale, pod pritiski popustil in igre prvič v zgodovini prekinil. Zahodnonemška policija se je na incident odzvala z neuspešno reševalno akcijo, v kateri je bilo ubitih vseh devet talcev, pet od osmih teroristov in policist.