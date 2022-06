Odpravili sporno določilo o informiranju glede splava iz časa nacizma

Nemški parlament je odpravil sporno zakonsko določilo iz časa nacistične Nemčije, ki je zdravnikom in klinikam prepovedovalo informiranje o umetni prekinitvi nosečnosti. Na njegovi podlagi so obsodili številne ginekologe in druge zdravnike. Predvidena kazen je bila do dveh let zapora ali globa.

Poslanci so z danes sprejetim zakonom odpravili enega najbolj spornih delov nemškega kazenskega zakonika, odstavek 219a, ki prepoveduje "promocijo" splava. Določilo je veljalo skoraj 90 let, uvedli pa so ga kmalu po tistem, ko je leta 1933 nemško oblast prevzel nacistični vodja Adolf Hitler. Čeprav je bilo določilo sprejeto v najbolj temačnem času nemške zgodovine, so ga uporabljali še do nedavnega, saj so na njegovi podlagi sodišča izrekala kazni zdravnikom, ki so na spletu nudili informacije o splavu. V nekaterih primerih je šlo samo za osnovno informacijo, da splave izvajajo ginekologi.

V Nemčiji morajo namreč ženske, ki želijo opraviti umetno prekinitev nosečnosti v prvih 12 tednih nosečnosti, opraviti obvezen posvet v uradnem centru. Namen posveta je, da bi jih v dialogu vzpodbudili k nadaljevanju nosečnosti.

Za odpravo določila je glasovala večina poslancev, in sicer poslanci strank vladne koalicije - socialdemokrati (SPD), zeleni in liberalci (FDP) -, ki so se k temu zavezali že v koalicijski pogodbi. Krščanski demokrati (CDU) in poslanci skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) so glasovali proti. Pravosodni minister Marco Buschmann je med parlamentarno razpravo poudaril, da je napočil čas za odpravo tega določila. "Absurdno je in v ni v koraku s časom, da zdravniki ne smejo dati celovite informacije o umetni prekinitvi nosečnosti, medtem ko lahko vsak teoretik zarote svobodno širi svoje ideje o tem vprašanju," je dejal. Poleg odprave prepovedi, ki bo zdravnikom omogočila svobodno posredovanje informacij o splavu, bodo na podlagi danes sprejetega zakona tudi oprostili vse zdravnike, ki so bili od 3. oktobra 1990 obtoženi kršitve zakona na podlagi odstavka 219a. Med zdravniki, ki so jih v zadnjem času sodno preganjali, je bila sicer tudi splošna zdravnica Kristina Hänel, ki je bila kaznovana z globo 6000 evrov. Njen primer je bil medijsko zelo odmeven in je zakon znova postavil v središče pozornosti javnosti. Postala je "obraz" kampanje za odpravo tega določila.

Splošna zdravnica Kristina Hänel.