Nemčija opozarja Evropo pred gorečimi paketi: gre za rusko sabotažo?

Kot poroča DPA, sta Nemški zvezni urad za varstvo ustave (BfV) in zvezni urad kriminalistične policije (BKE) poslala opozorilo letalskim in logističnim podjetjem. V opozorilnem pismu, ki si ga je DPA lahko ogledala, Rusija ni omenjena, a v varnostnih krogih ne izključujejo povezave z rusko sabotažo.

Varnostni viri so povedali, da je bilo opozorilo povezano z incidentom pri DHL v mestu Leipzig. Tam naj bi julija zagorel paket, poslan iz baltskih držav. Zaradi paketa je zagorel cel zabojnik paketov, a so požar hitro pogasili. Varnostni krogi menijo, da ni šlo za "običajen požar ". Sumijo na rusko sabotažo. Poslanih naj bi bilo še več takšnih paketov. Preiskavo je prevzelo zvezno sodišče.

Kot piše Bild, so se podobni incidenti zgodili tudi v drugih evropskih državah. V opozorilnem pismu so naslovljena logistična podjetja pozvana, naj svoje osebje prosijo, naj bodo pozorni na potencialno nevarne pakete. Pri DHL so pojasnili, da so seznanjeni z dvema nedavnima incidentoma. Po preiskavah organov v več državah je DHL Express sprejel ukrepe v vseh evropskih državah za zaščito svojega omrežja, zaposlenih in objektov ter pošiljk svojih strank, so zapisali. Podjetje je sporočilo še, da sodeluje z vsemi pristojnimi organi.