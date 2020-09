Nemški policisti delili slike Hitlerja in beguncev v plinskih celicah

Nemško policijo pretresa nov škandal, povezan z desnim ekstremizmom. V zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija so suspendirali 29 policistov, ki so osumljeni, da so si preko spletne klepetalnice izmenjevali neonacistične vsebine in skrajno desno propagando.

Suspendirani policisti so si preko vsaj petih zasebnih skupinskih pogovorov na WhatsAppu izmenjevali fotografije Adolfa Hitlerja ter beguncev v plinskih celicah. Najstarejši pogovor datira v leto 2013, najmlajši pa 2015. Med pogosto deljenimi slikami, ki so jih našli na njihovih zasebnih telefonih, je bila tudi svastika. Suspendirani policisti so med drugim delili fotografije Adolfa Hitlerja ter slike beguncev v plinskih celicah. Skupno naj bi delili več kot 100 neonacističnih podob v skupini na WhatsApp. V racijah 34 policijskih postaj in zasebnih domov, povezanih z 11 glavnimi osumljenci, je sodelovalo okoli 200 policistov. icon-expand Nekaterim policistom grozijo kazenske ovadbe zaradi širjenja nacistične propagande in sovražnega govora. Drugi so obtoženi, da početja svojih sodelavcev niso prijavili. Notranji minister zvezne dežele Herbert Reulje dejal, da gre za "sramoto za Severno Porenje-Vestfalija", in napovedal, da bodo nadaljnje preiskave verjetno razkrile še več klepetalnic s podobno vsebino. "Sem zgrožen in osramočen," pravi direktor policijske uprave v Essnu, kjer je delovalo največ suspendiranih policistov, Frank Richter. "Za skrajne desničarje in neonaciste ni prostora v policiji Severno Porenje-Vestfalije." Gre za še enega v vrsti škandalov, povezanih s skrajno-desnim ekstremizmom med pripadniki varnostnih sil v Nemčiji. Policija se že dlje časa sooča s kritikami, da ne počnejo dovolj za izkoreninjenje ekstremizma med svojimi vrstami. Julija so aretirali nekdanjega policista in njegovo ženo, ki sta osumljena, da sta pošiljala grožnje znanim osebam z migrantskimi koreninami. Elektronska sporočila so bila podpisana z "NSU 2.0", kar naj bi se nanašalo na Nacionalno socialistično podzemlje, teroristično skupino, ki je med leti 2000 in 2007 zagrešila 10 umorov iz rasizma.