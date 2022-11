Nemčija pošilja Poljski protiraketni sistem Patriot

"Poljski smo ponudili pomoč pri obrambi njenega zračnega prostora z našimi eurofighterji in sistemom zračne obrambe Patriot," je razkrila nemška obrambna ministrica Christine Lambrecht. Obenem je pojasnila, da so z njimi že prisotni na Slovaškem, svojo navzočnost tam pa želijo podaljšati še do konca prihodnjega leta.