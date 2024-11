Nemčija pripravlja seznam bunkerjev in gradnjo novih zaklonišč

Bunker v Hamburgu: zgradili so ga med drugo svetovno vojno, danes sem vodijo skupine obiskovalcev.

Seznam bo vključeval zaklonišča na podzemnih železniških postajah, parkiriščih ter nepremičninah v državni in zasebni lasti, in bo vključen v aplikacijo, s katero bodo prebivalci hitreje našli najbližja zatočišča, če jih bodo potrebovali, je pojasnil tiskovni predstavnik notranjega ministrstva.

Nemška vlada bo ob tem po njegovih besedah spodbujala ljudi, naj si zaklonišča ustvarijo sami s preureditvijo kleti in garaž. Časovnice ni navedel, je pa zaradi obsežnosti projekta pojasnil, da bo s sodelovanjem zveznega urada za civilno zaščito in pomoč ob nesrečah (BBK) ter z drugimi organi trajal še "nekaj časa".

O ključnih točkah načrta se je vlada dogovorila junija, zdaj pa jih obravnava posebna skupina. Osnova zanje je splošni scenarij za izvajanje strategije civilne obrambe, ki jo je lani pripravila zvezna vlada.

Nemčija, ki ima 83 milijonov prebivalcev, je imela v času druge svetovne vojne in obdobju hladne vojne približno 2000 bunkerjev, med katerimi je danes uporabnih nekaj več kot četrtina. Po ocenah nemške vlade 579 trenutno uporabnih bunkerjev lahko nudi zavetje približno 480.000 ljudem.

Strategijo civilne obrambe in spremljajoče dejavnosti v Nemčiji pripravljajo v luči več kot dve leti in pol trajajoče ruske agresije v Ukrajini, ki tako v Nemčiji kot v drugih članicah Nata sproža skrbi, da bi Rusija v prihodnje lahko napadla katero od njih.

Oktobra so nemške obveščevalne službe javnosti predstavile oceno, da bo Rusija do konca desetletja verjetno zmožna napada na članico Nata, kar po 5. členu severnoatlantske pogodbe pomeni napad na vseh 32 pogodbenic. Nemška vlada opozarja, da se država že danes spoprijema s porastom ruskih vohunskih in sabotažnih dejavnosti.