Nemčija priznala genocid iz kolonialnih časov, Namibiji bodo plačali milijardo evrov

Nemčija je tudi uradno kot genocid priznala zločine, ki so jih v začetku 20. stoletja zagrešile njene kolonialne enote nad ljudstvoma Herero in Nama v današnji Namibiji.

Zunanji minister Heiko Maas (SPD) je v izjavi dejal, da bo Nemčija kot "gesto priznanja neizmernega trpljenja" ustanovila sklad v višini 1,1 milijarde evrov. Prizadete skupnosti pa bodo igrale ključno vlogo pri odločanju, za kaj naj bi se sredstva uporabljala, je v izjavi zapisalo zunanje ministrstvo.

Nekdanja nemška ministrica za razvoj Heidemarie Wieczorek-Zeul se je na potovanju v Namibijo leta 2004 prvič opravičila za poboje, dejala je, da bodo dejanja države obravnavana kot genocidna. Cilj pogajanj, ki so trajala več kot pol desetletja, je bil"najti skupno pot do resnične sprave v spomin na žrtve," je pojasnil Maas. Sem spada tudi poimenovanje dogodkov nemškega kolonialnega obdobja v današnji Namibiji, zlasti grozodejstev v obdobju od 1904 do 1908, "ne da bi se pri tem kar koli prikrivalo"."Te dogodke bomo zdaj tudi uradno poimenovali, kar so bili z današnje perspektive–genocid," je dejal Maas. Zunanji minister je še dejal, da so predstavniki skupnosti Herero in Nama tesno sodelovali v pogajanjih.

Izjavo naj bi Maas v namibijski prestolnici Windhoek podpisal v začetku junija. Sledila bo ratifikacija v obeh parlamentih, nato pa naj bi se predsednik Frank-Walter Steinmeierpred namibijskim parlamentom uradno opravičil za zločine Nemčije.

Nemško cesarstvo je bilo namreč kolonialna sila v tedanji nemški jugozahodni Afriki od 1884 do 1915. V tem času so njegove vojaške sile brutalno zatrle več uporov, pri tem pa ubile več deset tisoč ljudi. Nemški general Lothar von Trotha, ki so ga leta 1904 poslali, da bi zadušil vstajo plemena Herero, je bil še posebej znan po svoji skrajni neusmiljenosti. Zgodovinarji ocenjujejo, da je bilo ubitih do 65.000 od približno 80.000 pripadnikov ljudstva Herero ter najmanj 10.000 od približno 20.000 pripadnikov ljudstva Nama.

Nekateri predstavniki ljudstev so do sporazuma sicer kritični, menijo, da je šlo za PR akcijo Nemčije, mu pa ne ugovarjajo.