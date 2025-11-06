Nemčija razmišlja o obveznem vojaškem roku, bodo nabornike kar izžrebali?

"O tem razpravljamo že kar nekaj časa, hkrati pa vidimo, da Putin vsak dan ustvarja dejstva na terenu. In zato bi se morda morali malo manj pogovarjati in več odločati", pravi Johannes Winkel, zvezni predsednik sindikata Junge Union. Nemčija, ki je obvezni vojaški rok začasno ukinila pred 13 leti, zdaj zaradi spremenjenih varnostnih razmer potrebuje močno in sposobno vojsko, pravi tudi obrambni minister Boris Pistorius: " Vojaško službo moramo narediti privlačno in smiselno. Šele takrat bo dovolj motiviranih mladih moških in žensk pripravljenih služiti v oboroženih silah ali se pridružiti rezervi, dame in gospodje."

Razprava o ponovni uvedbi obveznega vojaškega roka v Nemčiji traja že tri leta. Predolgo, pravijo v podmladku Krščanskodemokratske unije.

Novi zakon med drugim uvaja vojaški register, v katerega se bodo vpisovali moški, ko dopolnijo 18 let. Vsako leto približno 400 tisoč ljudi. Digitalni vprašalnik o pripravljenosti in sposobnosti za služenje vojske bodo lahko izpolnile tudi ženske, če bodo hotele.

"Po mojem mnenju, z vidika ministrstva za obrambo, potrebujemo možnosti za obvezen vpoklic celih starostnih skupin," pravi Pistorius.

Medtem ko koalicijski partnerji po vzoru Danske predlagajo vpoklic omejenega števila nabornikov, ki bi jih izžrebali. Po prvih ocenah pa bi lahko na fizično testiranje letno vpoklicali približno 40.000 ljudi.

Mnenja o načinu vpoklica se tako kot med politiko krešejo tudi med mladimi Nemci. A obrambni minister opozarja: "Ena stvar je jasna: če prostovoljna udeležba ni dovolj, se obvezni udeležbi ne bo mogoče izogniti."

Osnovno vojaško usposabljanje naj bi trajalo šest mesecev, z možnostjo podaljšanja do 23 mesecev, če se bodo naborniki odločili za specializacijo na določenem področju. Zakon naj bi začel veljati maja prihodnje leto, seveda če se bo politika uskladila in ga bosta potrdila oba domova parlamenta.