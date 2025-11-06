Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Nemčija razmišlja o obveznem vojaškem roku, bodo nabornike kar izžrebali?

Berlin , 06. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Melita Stolnik
Komentarji
2

Obrambni minister Boris Pistorius je pred dnevi v parlamentu predstavil osnutek zakona o novi vojaški službi. Minister iz vrst socialnih demokratov zagovarja vpoklic celih starostnih skupin, a je pripravljen na kompromise. Koalicijska partnerica Krščanskodemokratska unija pa želi vpoklicati le del vsake starostne skupine, z žrebom. Slednje je ena največjih spornih točk znotraj koalicije. Če bi se prostovoljni vpoklic izkazal za nezadostnega, bi po besedah nemškega obrambnega ministra bilo treba uvesti obvezno služenje.

Razprava o ponovni uvedbi obveznega vojaškega roka v Nemčiji traja že tri leta. Predolgo, pravijo v podmladku Krščanskodemokratske unije.

"O tem razpravljamo že kar nekaj časa, hkrati pa vidimo, da Putin vsak dan ustvarja dejstva na terenu. In zato bi se morda morali malo manj pogovarjati in več odločati", pravi Johannes Winkel, zvezni predsednik sindikata Junge Union. Nemčija, ki je obvezni vojaški rok začasno ukinila pred 13 leti, zdaj zaradi spremenjenih varnostnih razmer potrebuje močno in sposobno vojsko, pravi tudi obrambni minister Boris Pistorius: "Vojaško službo moramo narediti privlačno in smiselno. Šele takrat bo dovolj motiviranih mladih moških in žensk pripravljenih služiti v oboroženih silah ali se pridružiti rezervi, dame in gospodje."

Nemška vojska
Nemška vojska FOTO: AP

 Novi zakon med drugim uvaja vojaški register, v katerega se bodo vpisovali moški, ko dopolnijo 18 let. Vsako leto približno 400 tisoč ljudi. Digitalni vprašalnik o pripravljenosti in sposobnosti za služenje vojske bodo lahko izpolnile tudi ženske, če bodo hotele.

"Po mojem mnenju, z vidika ministrstva za obrambo, potrebujemo možnosti za obvezen vpoklic celih starostnih skupin," pravi Pistorius.

Medtem ko koalicijski partnerji po vzoru Danske predlagajo vpoklic omejenega števila nabornikov, ki bi jih izžrebali. Po prvih ocenah pa bi lahko na fizično testiranje letno vpoklicali približno 40.000 ljudi.

Mnenja o načinu vpoklica se tako kot med politiko krešejo tudi med mladimi Nemci. A obrambni minister opozarja: "Ena stvar je jasna: če prostovoljna udeležba ni dovolj, se obvezni udeležbi ne bo mogoče izogniti."

Osnovno vojaško usposabljanje naj bi trajalo šest mesecev, z možnostjo podaljšanja do 23 mesecev, če se bodo naborniki odločili za specializacijo na določenem področju. Zakon naj bi začel veljati maja prihodnje leto, seveda če se bo politika uskladila in ga bosta potrdila oba domova parlamenta.

nemčija vojska
Naslednji članek

Otipaval in poskusil poljubiti predsednico, pijanega moškega aretirali

Naslednji članek

Kaj se dogaja na naših cestah?

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sandi11
06. 11. 2025 08.01
Obvezni vojaški rok ok, ampak ne žreb. Naj gredo v vojsko vsi, ki so sposobni za v vojsko.
ODGOVORI
0 0
ČrniGad
06. 11. 2025 08.00
Potem pa le še dokončno zakuhat konflikt z Rusijo in poslat domače fante (in punce-Nemčija menda verjame v močne samostojne ženske) na prve linije proti dronom in se bo rešila stanovanjska problematika za mlade ''inžinerje in doktorje'', ki bodo poskrbeli tudi za problem natalitete (njih bo vojaški register, seveda kot ranljivo skupino, izvzel). Hip hip hura za moderno Evropo! ...NOT.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330