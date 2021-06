Nemčija ruskim letalom ne dovoli vstopa v državo.

Danes so morali odpovedati dva Lufthansina poleta iz Nemčije v Rusijo, saj jim pristojne ruske oblasti niso pravočasno izdale potrebnih dovoljenj. "Ko bo ruska stran podelila dovoljenja za Lufthansine polete, bodo odobreni tudi poleti ruskih letal," so zapisali na nemškem ministrstvu za promet po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Zaradi tega so morali v torek odpovedati tri, danes pa štiri polete ruske družbe Aeroflot.

Težave se vrstijo, odkar so beloruske oblasti pred nekaj več kot enim tednom Ryanairov let med Grčijo in Litvo preusmerile v Minsk, da bi aretirale opozicijskega novinarja Romana Protaseviča. Zaradi tega se več evropskih in tudi drugih letalskih družb, vključno z Lufthanso, izogiba beloruskemu zračnemu prostoru.