Nemčija s 130-milijardnim svežnjem ukrepov za pomoč gospodarstvu po epidemiji

Podjetja v sektorjih, ki jih je kriza najbolj prizadela, gre predvsem za turizem in gostinstvo ter zabavno industrijo, bodo med junijem in avgustom prejela premostitveno pomoč v višini 25 milijard evrov. Restavracije in hoteli bi lahko dobili povrnjenih do 80 odstotkov fiksnih stroškov poslovanja, če bodo dokazali, da so se jim prihodki v primerjavi z letom prej znižali za 70 odstotkov.

Skladno z vladno odločitvijo se bodo državne subvencije za nakup električnih avtomobilov podvojile na 6000 evrov. Sprva so bile na mizi tudi subvencije za nakup bencinskih in dizelskih avtomobilov, a tega koalicija - po glasnih protestih okoljevarstvenikov - na koncu ni umestila v paket.

Zgolj 15-stranski dokument med drugim predvideva znižanje davka na dodano vrednost (DDV), in sicer bo osnovna stopnja med julijem in decembrom namesto 19 odstotkov pri 16 odstotkih. Znižana davčna stopnja se bo spustila s sedmih na pet odstotkov.

"Govorimo o svežnju ukrepov za pomoč gospodarstvu, svežnju za prihodnost, s katerim se odgovorno odzivamo tako v evropskem kot svetovnem merilu," je poudarila kanclerka in dodala, da je treba dati zagon gospodarstvu, da bo to lahko zavarovalo delovna mesta.

Med ukrepi je sicer tudi pomoč družinam v obliki izplačila posebnega dodatka v višini 300 evrov za vsakega otroka. Prav tako jim bo država znižala stroške elektrike.

Na dodatno pomoč lahko računajo tudi občine, ki se spopadajo z večjimi stopnjami brezposelnosti in izgubljenimi davčnimi prihodki. Med drugim jim bo država pomagala pri zagonu investicij.

V ukrepu je tudi milijardna pomoč nemškim železnicam, ki se zaradi upada prometa spopadajo z velikim izpadom prihodka. Vlada naj bi jim za potrebe krepitve osnovnega kapitala zagotovila dodatnih pet milijard evrov. 2,5 milijarde evrov naj bi znašala tudi pomoč za javni potniški promet.

Črno-rdeča nemška koalicija pa bo na pomoč priskočila tudi lesnopredelovalni industriji, in sicer s 700 milijoni evrov. Denar naj bi bil namenjen za pogozdovanje, ohranjanje in trajno rabo gozdov. Po dveh sušnih letih se je tudi leto 2020 začelo z manjšimi količinami padavin, cene lesa pa so v luči pandemije koronavirusne bolezni močno upadle. Nemška vlada je že lani jeseni zveznim deželam namenila 800 milijonov evrov izredne pomoči za gozdove.

Obseg dogovorjenih ukrepov presegal pričakovanja. Novi paket pomoči prihaja po obsežnem, 1100 milijard evrov vrednem paketu pomoči za ublažitev posledic pandemije novega koronavirusa, ki ga je vlada sprejela marca.

Finančni minister Olaf Scholz je poudaril, da bo za financiranje ukrepov potreben dopolnilni proračun, a o konkretnih številkah ni govoril. Prvi mož koalicijske Krščansko-socialne unije (CSU)Markus Söder je zatrdil, da paket ne bo vodil v prezadolževanje in tudi ne bo pretirano obremenil prihodnjih generacij. Paket naj bi po njegovih besedah spodbudil optimizem.

Na paket že letijo kritike

Na münchenskem inštitutu za gospodarske raziskave Ifo novi sveženj pozdravljajo. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, gre za širok nabor ukrepov, ki so v večini dobro premišljeni. Posebej jih veselijo ukrepi za stimuliranje potrošnje prek zagona javnih in zasebnih investicij ter podpora malim in srednje velikim podjetjem. Hkrati so zadovoljni, da rešitve upoštevajo okolju prijazne tehnologije in infrastrukturo.

V zvezi s predlaganim začasnim znižanjem DDV so sicer zapisali, da bo potrošnike res spodbudil k nakupom, a bodo takoj, ko bo ukrep potekel, pomembno zmanjšali porabo.

Na ogromen nov paket sicer že letijo tudi kritike. Skrajno leva stranka Die Linke ga je označila za "zamujeno priložnost".Prvi mož stranke Bernd Riexinger je na Twitterjuocenil, da v stimulativnem paketu ni ključnih investicij in naprednih socialnih ter ekoloških idej.

Paket bo morala formalno potrditi še nemška vlada, pa tudi oba domova parlamenta, bundestag in bundesrat.

Ifo je prejšnji mesec napovedal, da se bo nemško gospodarstvo letos skrčilo za 6,6 odstotka. Nekatere druge napovedi pričakovani padec ocenjujejo z dvomestnimi številkami.