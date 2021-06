Nemčija s presežki NO2 kršila evropsko zakonodajo

Dušikov dioksid je strupen in lahko kot ena od glavnih sestavin smoga v zastojih povzroči velike težave z dihanjem. Države EU morajo po evropski zakonodaji emisije plina ohranjati pod 40 mikrogramov na kubični meter, a je ta raven pogosto presežena v mnogih prometno obremenjenih evropskih mestih, poročajo tuje tiskovne agencije.

Nemčija je evropsko direktivo kršila tudi tako, da je v obravnavnem obdobju sistematično in vztrajno presegala urno mejno vrednost NO2 na dveh od 89 območij, in sicer na območju Stuttgarta in Porenja-Majne.