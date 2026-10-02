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Nemčija s prvim polkom, specializiranim za drone

Berlin, 02. 10. 2026 13.10 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
STA Ne.M.
Dron

Nemška vojska namerava prihodnje leto vzpostaviti svoj prvi polk, specializiran za drone, je v četrtek sporočil nemški obrambni minister Boris Pistorius. S tem se želi Berlin prilagoditi spreminjajočim se razmeram v sodobnem vojskovanju. Nova enota bo po navedbah ministra uporabljala tako zračne kot kopenske sisteme in bo štela do 600 pripadnikov.

"Kdor želi prevladati na kopnem, mora obvladati uporabo brezpilotnih sistemov. V letu 2027 bomo zato ustanovili prvi polk za drone," je na vojaškem vadišču Bergen povedal Pistorius in novo enoto opisal kot "samostojno enoto za brezpilotne sisteme", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Enota bo delovala tako z zračnimi kot kopenskimi brezpilotnimi sistemi in bo vključevala "četo za elektromagnetno vojskovanje", je še dodal.

Sestavljen bo iz več čet z različnimi nalogami in zmogljivostmi

Kot je medtem za dpa pojasnil poveljnik kopenskih sil nemške vojske Christian Freuding, bo polk v celoti operativen do leta 2029. Začetno operativno zmogljivost bodo predvidoma dosegli prihodnje leto. Sestavljen pa bo iz več čet z različnimi nalogami in zmogljivostmi.

Ena četa naj bi bila denimo sposobna izvajati napade na sovražne cilje na kratki razdalji, druga za uporabo orožja na razdaljah več kot 500 kilometrov. Freuding je omenil tudi četo za elektronsko bojevanje in četo za obrambo pred droni. "Poleg tega želim, da imamo v okviru strukture polka tudi lastno četo za testiranje in preskušanje," je dodal.

Po njegovih navedbah bi brezpilotne sisteme lahko bolje vključili v obstoječo strukturo vojske ali pa bi se vzpostavila samostojna enota. "Prepričan sem, da sta oba pristopa obetavna. Zato smo se odločili, da bomo šli tudi po poti samostojnega polka," je še dejal.

Ena četa naj bi bila denimo sposobna izvajati napade na sovražne cilje na kratki razdalji, druga za uporabo orožja na razdaljah več kot 500 kilometrov.
Ena četa naj bi bila denimo sposobna izvajati napade na sovražne cilje na kratki razdalji, druga za uporabo orožja na razdaljah več kot 500 kilometrov.
FOTO: AP

Nemčija si že nekaj časa prizadeva za pospešitev uporabe dronov v vojski, zlasti zaradi izkušenj iz vojne v Ukrajini, kjer so brezpilotniki postali ključni del vojskovanja. Kljub temu so vojaški strokovnjaki, pa tudi Pistorius, večkrat opozorili, da morebitna vojna med Rusijo in zvezo Nato verjetno ne bi potekala podobno kot konflikt v Ukrajini.

V luči tega menijo, da bi droni morali dopolnjevati paleto oborožitvenih sistemov in ne bi smeli v celoti nadomestiti tankov, letal ali bojnih ladij.

EU s 130 milijoni evrov za tehnologijo brezpilotnih letalnikov

Medtem Evropska komisija namenja dodatnih 130 milijonov evrov za tehnologijo brezpilotnih letalnikov, saj Bruselj krepi nadzor na mejah in se pripravlja na okrepitev vloge agencije Frontex, poroča Euronews. EU bo v tehnologijo dronov vložila dodatnih 130 milijonov evrov kot del širših prizadevanj za okrepitev varnosti meja in spopadanje s hibridnimi grožnjami.

Evropska komisija je financiranje napovedala na srečanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu, kar je bilo njihovo prvo srečanje v živo o migracijah in nadzoru meja po izbruhu krize v Ceuti letos poleti.

Komisija je februarja predstavila akcijski načrt za varnost na področju dronov in zaščito pred njimi, ki med drugim predvideva razpis v vrednosti 250 milijonov evrov za naložbe nacionalnih organov v nadzor kopenskih in pomorskih meja.

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KOMENTARJI12

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Tempus Fugit
02. 10. 2026 15.26
Putin non-stop ponavlja, da ne misli napasti Nata, Nato pa kar naprej trdi, da jih bo napadel. Očitno so izračunali, da se vojna z Rusijo splača....
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+1
1 0
LevoDesniPles
02. 10. 2026 15.19
lol švab.. in njihove bruslske opićenke so nas pripeljali do tega da je potreben le en napaćen mikro korak do unićenja ekonomske unijaje
Odgovori
-1
0 1
bandit1
02. 10. 2026 15.18
VW jih bo sestavljal z našimi šeravfi, kot avte.
Odgovori
0 0
tom74
02. 10. 2026 14.58
bo mogla prej glede kako se petelini
Odgovori
0 0
Banion
02. 10. 2026 14.54
nemška vojska gre korak naprej mi z nabavljanjem nekih osemkolesnikov pa nazaj
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+2
2 0
bandit1
02. 10. 2026 15.29
Posel je posel, pade toliko v žep, aj je ta pravi in ve kaj je žepnina, ne podkupnina.
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0 0
GJ19
02. 10. 2026 14.28
nekaj se spet pripravlja na svetovni ravni, vsi se oborožujejo
Odgovori
+3
4 1
LT68
02. 10. 2026 14.50
Kaj si spal par let do zdaj
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+1
1 0
Nobody75
02. 10. 2026 14.26
Pa dejte že štartat ne vem kaj se zavlačuje.
Odgovori
+1
2 1
Nace Štremljasti
02. 10. 2026 14.48
štartal bi,sam imajo še žalostne spomine izpred Moskve,Stalingrada,Leningrada,Kurska....kako so brusili pete ter bežali,zato pa mi ki živimo v demokraciji podpiramo Rusijo....
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+3
4 1
Misija1
02. 10. 2026 15.08
Katere spomine? Tiste, ko je Napoleon leta 1812 prodrl do Moskve in jo zavzel? Ali tiste, ko je 80 milijonska Nemčija skoraj zavzela Stalingrad ki je bil del 190 milijonske Sovjetske Zveze in če bi napadli Moskvo, bi jo zavzeli? Za razliko od takrat, je danes Rusija bleda senca Sovjetske Zveze. Tako po številu prebivalcev, kot tudi gospodarstvu in vojski.
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+0
1 1
SpamEx
02. 10. 2026 14.07
spet Nemci
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+3
4 1
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