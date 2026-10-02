Nemčija s prvim polkom, specializiranim za drone

"Kdor želi prevladati na kopnem, mora obvladati uporabo brezpilotnih sistemov. V letu 2027 bomo zato ustanovili prvi polk za drone," je na vojaškem vadišču Bergen povedal Pistorius in novo enoto opisal kot "samostojno enoto za brezpilotne sisteme", poroča nemška tiskovna agencija dpa. Enota bo delovala tako z zračnimi kot kopenskimi brezpilotnimi sistemi in bo vključevala "četo za elektromagnetno vojskovanje", je še dodal.

Sestavljen bo iz več čet z različnimi nalogami in zmogljivostmi

Kot je medtem za dpa pojasnil poveljnik kopenskih sil nemške vojske Christian Freuding, bo polk v celoti operativen do leta 2029. Začetno operativno zmogljivost bodo predvidoma dosegli prihodnje leto. Sestavljen pa bo iz več čet z različnimi nalogami in zmogljivostmi. Ena četa naj bi bila denimo sposobna izvajati napade na sovražne cilje na kratki razdalji, druga za uporabo orožja na razdaljah več kot 500 kilometrov. Freuding je omenil tudi četo za elektronsko bojevanje in četo za obrambo pred droni. "Poleg tega želim, da imamo v okviru strukture polka tudi lastno četo za testiranje in preskušanje," je dodal. Po njegovih navedbah bi brezpilotne sisteme lahko bolje vključili v obstoječo strukturo vojske ali pa bi se vzpostavila samostojna enota. "Prepričan sem, da sta oba pristopa obetavna. Zato smo se odločili, da bomo šli tudi po poti samostojnega polka," je še dejal.

Ena četa naj bi bila denimo sposobna izvajati napade na sovražne cilje na kratki razdalji, druga za uporabo orožja na razdaljah več kot 500 kilometrov. FOTO: AP

Nemčija si že nekaj časa prizadeva za pospešitev uporabe dronov v vojski, zlasti zaradi izkušenj iz vojne v Ukrajini, kjer so brezpilotniki postali ključni del vojskovanja. Kljub temu so vojaški strokovnjaki, pa tudi Pistorius, večkrat opozorili, da morebitna vojna med Rusijo in zvezo Nato verjetno ne bi potekala podobno kot konflikt v Ukrajini. V luči tega menijo, da bi droni morali dopolnjevati paleto oborožitvenih sistemov in ne bi smeli v celoti nadomestiti tankov, letal ali bojnih ladij.

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