Nemčija se je izognila najslabšemu možnemu scenariju gospodarskega zloma

Največje evropsko gospodarstvo je bilo močno odvisno od uvoza ruskega plina, katerega dobave so bile septembra po uvedbi sankcij zoper Rusijo zaradi invazije na Ukrajino ustavljene. V iskanju alternativ ruskemu plinu se je nato Nemčija obrnila proti Norveški in ZDA.

"Doslej smo se izognili najslabšemu možnemu scenariju, ki nam je grozil to poletje ... Izognili smo se popolnemu zlomu srca evropske industrije," je na novinarski konferenci v Oslu povedal Robert Habeck in dodal, da so plinska skladišča trenutno več kot 90-odstotno zapolnjena, cene plina pa padajo.