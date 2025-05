Nemški kancler želi najmočnejšo vojsko v Evropi

OGLAS

Nemški kancler Friedrich Merz je včeraj dejal, da bo nemške oborožene sile Bundeswehr spremenil v najmočnejšo konvencionalno vojsko v Evropi. To je bil del njegovega prvega večjega govora v parlamentu po izvolitvi za kanclerja 6. maja. Merz je napovedal tudi načrte za večjo konkurenčnost Nemčije na svetovnem prizorišču, pa tudi obsežen sveženj za okrevanje gospodarstva in strožjo migracijsko politiko. Pojasnil je, da nemški zavezniki pričakujejo, da bo Berlin povečal svojo obrambno porabo: "To je primerno za najbolj naseljeno in gospodarsko najmočnejšo evropsko državo," je Merz povedal parlamentu. "Tudi naši prijatelji in partnerji to pričakujejo od nas. Pravzaprav to praktično zahtevajo."

Nemški kancler Friedrich Merz FOTO: Profimedia icon-expand

Ameriški predsednik Donald Trump je zahteval, da zavezniki Nata porabijo več za obrambo."Nemška vlada bo zagotovila vsa finančna sredstva, ki jih Bundeswehr potrebuje, da postane najmočnejša konvencionalna vojska v Evropi," je dejal Merz. Kancler je pozval Nemčijo, naj prevzame dodatno odgovornost znotraj Evropske unije in vojaškega zavezništva Nata: "Naš cilj je Nemčija in Evropa, ki sta skupaj tako močni, da nam nikoli ne bo treba uporabiti orožja," je dejal Merz. "Da bi to dosegli, bomo morali prevzeti več odgovornosti znotraj Nata in EU."

Merz: 'Moč odvrača agresorje, šibkost pa vabi k agresiji'

Kancler je dejal, da verjame, da se "moti vsak, ki resno verjame, da bi bila Rusija zadovoljna z zmago nad Ukrajino ali s priključitvijo delov države." Ponovil je podporo Berlina Ukrajini pri obrambi pred rusko invazijo, vendar je poudaril, da Nemčija "ni stranka v vojni".

Nemški vojaki FOTO: Profimedia icon-expand