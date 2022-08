19-letnik pijan prišel na idejo o testiranju in dobil 5,7 milijona evrov

Več kot dve leti od začetka epidemije v Nemčiji na plano prihajajo primeri številnih goljufij pri izvajanju hitrih testov. Nemški mediji razkrivajo, kako enostavno je bilo odpreti testirno mesto in ob tem mastno zaslužiti. Od izvajalcev niso zahtevali posebnih dokazil, kritiki so menili, da imajo več birokracije prodajalci klobas na tržnici, kot so jo imeli ponudniki hitrih testov. Nemci so se lahko testirali na več kot 20 tisoč mestih, izvajalci pa so zaračunavali tudi za teste, ki jih sploh niso opravili. V preiskavah so odkrili tudi primer 19-letnika, ki je na idejo o izvajanju testiranja prišel pijan na praznovanju, zaračunal je 400 tisoč testov in prejel 5,7 milijona evrov.

icon-expand Nemci so se lahko testirali na vsakem vogalu. Testirali so na več kot 20 tisoč mestih. FOTO: AP

Nekdanji nemški minister za zdravje Jens Spahn je v času boja s pandemijo potegnil več nerodnih potez, ki so med drugim pomenile neuspešen začetek cepljenja, kaotično nabavo mask in pomanjkljivo aplikacijo za opozarjanje o potencialni okužbi z covidom. S tem je pri številnih vzbujal dvome, ali ima najpomembnejši krizni menedžer v državi dovolj sposobnosti. Nič kaj drugače ni bilo niti pri drugem velikem projektu: hitri testi. Promoviral jih je kot glavni steber pri obvladovanju pandemije, hitre teste pa brezplačno zagotovil za vse državljane. Izvajalci testiranj so po vsej Nemčiji od poletja 2020 odprli več tisoč testirnih mest in pri tem dobili več kot 14 milijard evrov. Testiranje na vsakem vogalu Izvajanje testiranj je že od začetka veljalo za državno povabilo goljufom. Tistim, ki so želeli vzpostaviti testirno mesto, sploh ni bilo treba predložiti posebnih dokazil, saj so do posla prišli le z nekaj kliki na internetu. Za opravljanje testiranj ni bilo potrebno niti medicinsko osebje, zato so v posel skočili vsi, na primer lastniki okrepčevalnic, barov, klubov, telovadnic in tržnic. Nemci so se tako lahko testirali na vsakem vogalu, saj so testiranje izvajali na več kot 20 tisoč testiranih mestih po državi.

icon-expand Še do julija 2021 so izvajalci prejemali 12 evrov na test. FOTO: AP

Focus izpostavlja tudi nekaj najbolj bizarnih primerov. 19-letni vajenec je avgusta 2021 z le nekaj kliki prišel do posla in odprl testirno mesto. Zaračunal je več kot 400 tisoč testov, za kar je dobil 5,7 milijona evrov. Na sojenju je fant priznal, da je na idejo prišel, ko je bil pijan na praznovanju. Želel je prikazati, kako preprosto je bilo izpeljati posel in dobiti denar. Da se je posel res izplačal, potrjuje tudi podatek, da so se aktivirali tudi kriminalci. V Berlinu je imel eden od ponudnikov testiranj v preteklosti že več kot 160 zapisov v policijskem zapisniku. Poslovanje je bilo dobičkonosno, še razkriva Focus. Še do julija 2021 so izvajalci prejemali 12 evrov na test, nato 8,5 evra. In z zgolj nekaj sto testi na dan so se mošnje še vedno polnile, država pa pri poslovanju ni postavila nobenih nadzornih mehanizmov. Več birokracije imajo prodajalci klobas na tržnici, kot so jo imeli ponudniki hitrih testov, so svarili kritiki.

FOTO: AP

Na potencialne zlorabe in prevare so že v času testiranj opozarjali mnogi, a takrat je bilo glavno vodilo le: testiranje, testiranje, testiranje. Sedaj krivdo za nastanek cvetoče industrije goljufij pripisujejo prav Spahnu in njegovi ekipi. Zaračunavali za teste, ki jih niso opravili Država na primer ni izrecno določila, da je treba vse izvajalce testiranj ustrezno preveriti. To dokazuje tudi dokument nemškega zdravstvenega ministrstva, ki ga je pred kratkim povzela televizija Speigel TV. Dokument razkriva, da se za preverjanje ponudnikov niso odločili, ker bi to povzročilo precejšnje zamude, posledično naj bi se zmanjšala tudi pripravljenost ponudnikov, da bi izvajali testiranje. Danes poteka več sto preiskav sumljivih poslov, ko so ponudniki zaračunavali tudi za teste, ki jih niso opravili, ali pa so pridobili denar za testna mesta, ki nikoli niso obstajala. Veliko denarja jim ne bo uspelo nikoli iztržiti, saj je že odtekel v temne kanale, večinoma v tujino, poroča Focus. Ocenjena skupna škoda: do 1,2 milijarde evrov Kaos je vladal tudi pri načrtovanju testirnih mest. Nekatere načrt spominjajo na sličice iz vrtca, saj je bila na njih označena le ena beseda: vhod. Med osebami, ki naj bi se testirale, so bile zabeležene tudi osebe, ki so že umrle. Tudi naslovi, kjer naj bi se opravljalo testiranje, so bili lažni, česar dolgo sploh nihče ni opazil.

icon-expand Med osebami, ki naj bi se testirale, so bile zabeležene tudi mrtve osebe, je pokazala preiskava. FOTO: AP