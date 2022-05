Nemčija toži Italijo zaradi odškodnin iz časa nacizma

V nekaterih od teh novih primerih so italijanska sodišča že tudi odločila v škodo Nemčije, ki bi morala plačati odškodnino.

V Berlinu so se zdaj odločili, da bodo pravico poiskali na Meddržavnem sodišču v Haagu. Kot pojasnjujejo, so se za to odločili zaradi dveh tekočih primerov, v katerih bi lahko izgubili dve nepremičnini v Rimu, ki so v lasti nemške države in bi jih Italija lahko zasegla kot poplačilo za odškodnino. V nekaterih stavbah so tudi nemške kulturne, zgodovinske in izobraževalne institucije, italijansko sodišče pa naj bi že 25. maja odločilo, ali bodo morale te nepremičnine na dražbo.

Spor sicer sega v leto 2008, ko je italijansko Vrhovno sodišče odločilo, da bi Nemčija morala plačati okoli milijon evrov odškodnine sorodnikom devetih žrtev, ki so bile med 203 žrtvami nacističnega nasilja v Toskani leta 1944.

Nemčija na drugi strani zatrjuje, da je doslej plačala že več milijard evrov odškodnin v različne države, ki so bile prizadete zaradi nemškega napada med drugo svetovno vojno.

Sklicuje se tudi na sodbo italijanskega vrhovnega sodišča iz leta 2012, da je Italija z dopuščanjem individualnih zahtev po vojni odškodnini na svojih sodiščih "kršila svoje obveznosti do spoštovanja imunitete Nemčije po mednarodnem pravu". Vse tovrstne sodbe bi zato morale biti neveljavne.

Razsojanje Meddržavnega sodišča bo sicer verjetno trajalo več let, a je Nemčija sodišče zaprosila tudi za začasno odredbo, da se prepreči morebitno dražbo njenih nepremičnin v Italiji, dokler se bo razsojalo v sporu.