Nemčija Ukrajini obljubila dodatne tanke

Boris Pistorius se je v Kijevu srečal z odhajajočim ukrajinskim obrambnim ministrom Aleksejem Reznikovem in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Ukrajino je obiskal dva tedna po tem, ko se je nemška vlada zavezala, da bo Ukrajini zagotovila sodobne bojne tanke. Preobrat je sledil po močnem pritisku Kijeva in drugih evropskih zaveznic.

Nemško obrambno ministrstvo je kasneje v sporočilu zapisalo, da bo Ukrajina v prihodnjih mesecih od Nemčije in nekaterih drugih evropskih držav - Danske in Nizozemske-, prejela "najmanj 100 tankov leopard 1". Za te tanke, predhodnike naprednejših leopardov 2, ki so jih prav tako obljubili Kijevu, bodo zagotovili tudi "potrebno logistično podporo in usposabljanje", so navedli.