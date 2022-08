Nemčija umika vojake iz Malija

Nemčija do nadaljnjega prekinja misijo Bundeswehra v Maliju, je danes sporočil tiskovni predstavnik ministrstva za obrambo. Malijska vlada je namreč nemški vojski večkrat zavrnila pravice do preletov, ki so potrebni za rotacije vojakov, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnil odločitev Berlina.

Nemčija je načeloma še vedno pripravljena sodelovati v mednarodni mirovni misiji, vendar le, če to podpira tudi malijska vlada, pa je povedal tiskovni predstavnik vlade Steffen Hebestreit.

Na pogovore v Mali je v začetku tedna odpotoval vodja političnega oddelka nemškega zunanjega ministrstva, pristojen med drugim za Afriko. Tedaj je bilo rečeno, da je malijska stran nakazala, da bi se lahko rotacije nemških vojakov v bližnji prihodnosti znova nadaljevale. Tudi obrambna ministrica Christine Lambrecht naj bi v četrtek v telefonskem pogovoru z malijskim kolegom Sadiom Camaro prejela ustrezna zagotovila.