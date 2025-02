Na volitvah v Nemčiji glede na projekcije zmaga uniji CDU/CSU, sledi AfD

Krščanska unija je z 28,5 odstotka na današnjih volitvah sicer okrepila podporo za okoli štiri odstotne točke v primerjavi z volitvami leta 2021. Ni pa prejela več kot 30 odstotkov, kar so ji več tednov napovedovale ankete.

Največje zmagoslavje je v taboru AfD, ki je v skladu z napovedmi postala druga najmočnejša stranka v Nemčiji z 20-odstotno podporo. Podporo je v primerjavi z zadnjimi volitvami podvojila. Kanclerska kandidatka skrajne desnice Alice Weidel je ob objavi projekcij dejala, da so pripravljeni sodelovati v vladi in izpolniti voljo ljudstva.

Največjo izgubo so glede na projekcije utrpeli socialdemokrati dosedanjega kanclerja Olafa Scholza. Medtem ko so leta s skoraj 26 odstotki postali najmočnejša stranka v bundestagu, so danes prejeli le 16,5 odstotka glasov.

Vstop v parlament je glede na projekcije zagotovo uspel še Zelenim z 12-odstotno podporo in Levici z devetimi odstotki. Manj jasna je usoda liberalcev (FDP) in levega Zavezništva Sahre Wagenknecht. Po projekcijah ZDF je namreč obema uspelo priti v parlament s petodstotno podporo, medtem ko televizija ARD strankama napoveduje, da bosta ostali tik pod pragom.