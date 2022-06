Nemčija v drugo fazo izrednega načrta za zagotovitev plinske oskrbe

"Čeprav trenutno še lahko zagotavljamo oskrbo s plinom in imamo plin še v skladiščih, je stanje resno in prišla bo zima," je dejal minister Robert Habeck . Druga faza izrednega načrta po njegovih besedah pomeni znatno poslabšanje na področju oskrbe s plinom, vendar pa naj bi Nemčija še vedno obvladovala stanje.

Habeck se je obregnil ob prejšnje vlade, ki so po njegovem mnenju krive za nastalo situacijo, saj niso zmanjšale nemške energetske odvisnosti od Rusije. Rusija po njegovih besedah plin uporablja kot orožje proti Nemčiji, in sicer kot povračilni ukrep, ker Zahod v vojni podpira Ukrajino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ruski državni energetski velikan Gazprom je pretekli teden znatno zmanjšal dobavo plina v Nemčijo prek plinovoda Severni tok, in sicer za 60 odstotkov. Po navedbah podjetja naj bi sicer do tega prišlo zaradi zapoznelih popravil.

Na nemške obtožbe so že reagirali v Moskvi in izrazili začudenje, da Nemčija zmanjšano dobavo plina vidi kot politični povračilni ukrep zaradi njihovega nasprotovanja vojni v Ukrajini. "Če je turbina potrebna popravila, se obratovanje ponovno zažene, ko so dela končana. Če pa takrat ne pride do tega ... Vse je zelo jasno, v ozadju ni skritih namenov," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.