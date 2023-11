Nemčija v primežu zime: verižna trčenja in 150 kilometrov zastojev

Nizke temperature, sneg in poledenele ceste so krive za prometni kaos v Nemčiji. Vrstijo se verižna trčenja, v enem je bilo udeleženo tudi reševalno vozilo, na območju Bielefelda pa so bili vozniki zjutraj ujeti v kar 150 kilometrov zastojev. Težave imajo tudi na letališčih, v Frankfurtu so se vrstile odpovedi letov. Na Češkem pa je bila ponoči več ur zaprta avtocesta med Prago in Brnom, potem ko so trčila štiri tovorna vozila. V nesreči je umrl voznik enega od vozil.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Več delov Nemčije je zajelo obilno sneženje, ki ga je spremljal nagel padec temperatur. Zahtevne vremenske razmere so največ težav povzročale na cestah, kjer so se vrstile nesreče. Ne le sneg in slaba vidljivost, še večjo nevarnost predstavlja "črni led". Gre za izjemno tanko plast ledu, skozi katero se vidi asfalt – od tod tudi ime – vozniki pa jo zato težko opazijo. Nemška vremenska služba (DWD) je voznikom priporočala, naj, če je le mogoče, ostanejo doma. Kar so si nedvomno želeli tisti, ki so bili danes zjutraj na območju Bielefelda v Severnem Porenju-Vestfaliji zaradi serije nesreč ujeti v kar 150 kilometrov zastojev. Iz Bavarske medtem poročajo o dveh verižnih trčenjih, v katerih so našteli osem poškodovanih. Prvo se je zgodilo v Heilsbronnu, 35-letnika, ki je izgubil nadzor nad vozilom, je odneslo v štiri avtomobile. Na mostu v Gunzenhausnu pa je trčilo 10 vozil. Verižno trčenje se je v torek zvečer zgodilo tudi v Leipzigu, na poledeneli cesti so zdrsnili štirje osebni avtomobili in reševalno vozilo. Po prvih podatkih naj bi reševalci vozili s prižganimi modrimi lučmi, nesreča pa se je zgodila, ko je eden od voznikov zaviral, da bi se jim umaknil, a je avtomobil začelo zanašati. Pet oseb je bilo lažje poškodovanih. Iz Berlina poročajo o zamudah vlakov, vreme pa je težave povzročalo tudi na največjem nemškem letališču v Frankfurtu, kjer so morali odpovedati v ponedeljek in torek odpovedati 300 letov. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Zimske razmere naj bi vztrajale še najmanj en teden. Za vikend vremenoslovci za velik del držav napovedujejo nove obilne padavine, naslednji teden pa naj bi se začel z izjemno nizkimi temperaturami. Težave tudi na Češkem icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Avtocesta D1 med Prago in Brnom na Češkem je bila ponoči več ur zaprta, potem ko so na odseku pri Češko-moravskem višavju zaradi snega in poledice trčila štiri tovorna vozila. V nesreči je umrl voznik enega od vozil. Zimske razmere sicer težave povzročajo tudi drugod po državi. Zaradi nesreče se je na avtocesti D1, ki velja za glavno prometno žilo v državi, ustvaril do 20 kilometrov dolg zastoj. Policija je v luči nesreče voznike pozvala, naj na območju sredogorij ne vozijo brez zimske opreme. V gorovju Krkonoši na severu Češke je na višje ležečih predelih zapadlo 15 centimetrov snega. Na območju regije Karlovy Vary na severozahodu države pa je zaradi poškodbe visokonapetostnih vodov približno 200 gospodinjstev ostalo brez elektrike. Zaradi poledice in težav s prometno signalizacijo tudi zamujajo nekateri vlaki.