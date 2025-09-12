Nemčija, Velika Britanija in Francija so pozvale Izrael, naj ustavi vojaško ofenzivo na mesto Gaza. Kot so v skupni izjavi zapisala zunanja ministrstva trojice držav, bi morale biti strani osredotočene na dosego trajne prekinitve ognja, izpustitev preostalih talcev in dostavo pomoči, da bi ustavili lakoto na območju. Generalna skupščina ZN pa je s 142 glasovi za, desetimi proti in 12 vzdržanimi potrdila deklaracijo, ki poziva k rešitvi dveh držav brez vladavine Hamasa v Gazi.

Izraelsko uničevanje v mestu Gaza FOTO: AP icon-expand

"Pozivamo k nujni ustavitvi vojaških operacij v mestu Gaza, ki povzročajo množično razseljevanje civilistov, izgube življenj civilistov in uničevanje nujne infrastrukture," piše v izjavi, ki so jo posredovali iz Berlina. Zavzeli so se še za to, da bi bilo ZN in humanitarnim organizacijam omogočeno varno in celovito delo na celotnem območju Gaze, vključno s severom, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Izraelska vojska je po dveh letih vojne, ki je opustošila palestinsko enklavo, naznanila okrepitev napadov na mesto Gaza. Kot svoj cilj Izrael navaja uničenje palestinskega gibanja Hamas, ki na območju vlada od leta 2007.

Generalna skupščina ZN podprla palestinsko državnost

Generalna skupščina ZN je s 142 glasovi za, desetimi proti in 12 vzdržanimi potrdila deklaracijo, ki poziva k rešitvi dveh držav brez vladavine Hamasa v Gazi. Slovenija je dokument podprla, ZDA in Izrael pa sta pričakovano glasovala proti in sta poleg manjših otoških držav v opozicijo prepričala še Madžarsko in Argentino. Slovenija je Palestino tako kot še nekaj drugih držav že priznala v času vojne v Gazi, doslej pa jo priznava že 147 držav članic ZN – več kot dovolj za sprejem v ZN, če ne bi bilo ameriškega veta v Varnostnem svetu ZN. V času splošne razprave Generalne skupščine ZN konec meseca se obeta še več priznanj, med njimi dveh članic Varnostnega sveta Francije in Velike Britanije. Danes sprejeto deklaracijo so oblikovali že julija, ko je na sedežu ZN potekala konferenca o rešitvi dveh držav v organizaciji Francije in Savdske Arabije. Zunanja ministrica Tanja Fajon je takrat potrdila, da poteka intenzivno lobiranje ZDA in Izraela proti priznanjem Palestine. ZDA celo načrtujejo, da v nasprotju z mednarodnimi normami in mednarodnim pravom palestinskemu predsedniku Mahmudu Abasu onemogočijo udeležbo na zasedanju Generalne skupščine ZN z zavrnitvijo vizuma.