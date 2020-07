Nemčija za krmilo EU pod težo pandemične negotovosti in ogromnih pričakovanj

Nemčija prevzema "koronsko" predsedovanje v času, ko se Unija sooča z izzivom preživetja. Dogovor o svežnju za obnovo Evrope po pandemiji bo merilo uspešnosti predsedovanja, je na začetku junija izpostavil nemški veleposlanik pri EU Michael Clauss.

"Skupaj za obnovo Evrope" je geslo nemškega predsedovanja. Nemčija, ena od šestih ustanovnih članic Unije, Svetu EU predseduje trinajstič. Najvplivnejša država Unije predsedovanje prevzema od najmlajše članice Hrvaške.

Ključna naloga bo tudi doseči dogovor o prihodnjih odnosih EU in Združenega kraljestva do konca leta, ko se izteče prehodno obdobje, v katerem ljudje in podjetja na obeh straneh Rokavskega preliva brexita še ne občutijo.

Med preostalimi prioritetami pa nemško predsedstvo izpostavlja migracije, zeleni dogovor in vladavino prava ter sploh prvi vrh 27 članic EU in Kitajske, ki je bil predviden septembra v Leipzigu, a so ga zaradi pandemije preložili. Novega datuma za zdaj ni.

Danes se začne tudi obdobje novega predsedujočega tria Nemčije, Portugalske in Slovenije, ki bo predsedovala v drugi polovici prihodnjega leta. V letih 2007 in 2008 je bila trojica prvi predsedujoči trio v zgodovini EU.

Že pred lizbonsko pogodbo je bilo predsedstvo predvsem obraz bruseljskega aparata. Po pogodbi, ki je prinesla stalnega predsednika Evropskega sveta in zunanjepolitičnega predstavnika, ima zlasti simboličen pomen. Ker pa je Nemčija najvplivnejša članica, so pričakovanja ogromna.