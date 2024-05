Nemčija za odpravo davčnih olajšav, ki koristijo Sheinu in Temuju

Davčne olajšave so bile namreč ključnega pomena za kitajske spletne trgovce, saj so jim omogočile prodajo izdelkov po bistveno nižjih cenah, kot so jih ponujali njihovi evropski konkurenti. Na ta način pa so si zagotovili množico lojalnih kupcev.

Nemčija podpira odpravo davčnih olajšav Evropske unije, ki koristijo dvema spletnima trgovcema Sheinu in Temuju. Prav s pomočjo davčnih olajšav sta namreč lahko trgovini, ki prek spleta po precej nizkih cenah ponujata oblačila, dodatke in druge pripomočke, izdelane na Kitajskem, prevzeli dobršen del tržišča, poroča Reuters .

"Pozitivno je, da se potrošniške skupine po vsej Evropski uniji združujejo, da bi terjale odgovornost od podjetja Temu, ker ni preprečilo, da bi nevarni izdelki končali v domovih ljudi," je ob tem dejal Rocio Concha iz potrošniške organizacije Which. Dodal pa je, da Združeno kraljestvo tvega, da bo s svojimi predpisi zaostalo, saj da njegovi šibki zakoni o varstvu potrošnikov otežujejo učinkovito ukrepanje proti podjetju in drugim spletnim trgovinam.

V zadnjih nekaj mesecih sta bila tako Shein kot Temu na udaru številnih kritik. Nedavno je 17 evropskih podjetij Temu obtožilo manipulativnih praks. Trdijo namreč, da podjetje ne naredi dovolj za zaščito svojih potrošnikov in da ne upošteva pravil EU, ki so obvezna za podjetja, ki želijo trgovati v Uniji.

Če bo torej EU naposled dejansko odpravila davčne olajšave na uvoz, bi to lahko bistveno spremenilo stvari za Shein in druge nizkocenovne tuje trgovce na drobno, ki želijo trgovati v EU. Vsebina paketov takšnih trgovin bi se tako lahko znašla pod veliko večjim nadzorom, prav tako pa bi lahko začeli preverjati, ali paketi izpolnjujejo uvozne predpise o proizvodnji in delovni zakonodaji.

Shein in Temu sta bila sicer uvoznih davčnih olajšav deležna tudi v ZDA; carinski pregled paketov zaradi tega ni bil nujno potreben. Podobno je tudi v EU, kjer zaradi trenutnih veljavnih predpisov paketi, ki so prek spleta kupljeni iz držav, ki niso članice tega evropskega bloka, niso predmet carinskega pregleda, če je njihova vrednost nižja od 150 evrov. Tudi zaradi tega je vse težje ugotoviti, ali paketi izpolnjujejo uvozne predpise.

Medtem se tudi Shein sooča s kritikami, zlasti v ZDA. "Številne kontroverzne prakse so podprle hitro rast Sheina in drugih kitajskih podjetij za e-trgovino. Preiskave leta 2022 ugotavljajo, da Shein ni prijavil, da je za svoje izdelke pridobival bombaž iz Šinjianga, kar pomeni kršitev ujgurskega zakona o preprečevanju prisilnega dela," pravi nedavno poročilo ameriško-kitajske komisije za pregled gospodarstva in varnosti.

Prav tako pa podjetje bremenijo obtožbe o nezakonitih delovnih razmerah ter ugotovitve, da izdelki Shein predstavljajo nevarnost za zdravje in okolje. "Shein in številna druga kitajska podjetja hitre mode so se soočila tudi z velikim številom obtožb o kršenju avtorskih pravic in tožb zaradi kršitev pravic intelektualne lastnine," so še ugotovili.